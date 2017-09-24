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    Источник: «Барселона» будет выплачивать «Боруссии» бонус в 10 миллионов за каждый трофей с Дембеле

    Стали известны некоторые подробности сделки «Барселоны» с дортмундской «Боруссией» по форварду Усмане Дембелее. Как утверждается, помимо фиксированной платы за трансфер француза, каталонцам придется выплачивать определенные бонусы. «Барселона» будет перечислять немецкому клубу по пять миллионов евро за каждые 25 матчей Дембеле за них, пока данный показатель не достигнет отметки в 100 игр. Помимо этого в контракте прописан бонус в 10 миллионов евро за каждый выигранный трофей каталонцами.

    В нынешнем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании два матча, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: Calciomercato

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    24.09.2017 07:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +833

      Sola 24 сентября 2017, 17:51

      Рук-во Барселоны с ума сошло, если подписались на это.
      Как там кто-то говорил, похоже, Перес руководит каталонским клубом.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 сентября 2017, 11:36

      НЕМАЛО НАБЕЖАТЬ МОЖЕТ)))

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