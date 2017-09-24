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    Копейкин: «Оланаре – совершенно бестолковый футболист. ЦСКА надо его обратно в Китай отдать»

    Бывший игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин раскритиковал уровень игры форварда команды Аарона Оланаре. По мнению ветерана, футболист абсолютно бесполезен на поле.

    «Оланаре. Его же из Китая привезли. Ума не приложу – зачем?! Как мог кому-то приглянуться? Совершенно бестолковый, никакой пользы. Хуже Траоре, которого в прошлом году постоянно критиковали. Тот хоть в аренде был, через полгода отправили, а у этого долгосрочный контракт…

    Он не только забить не может. Каждый раз неправильно открывается, никуда не успевает, не в состоянии зацепиться за мяч. Думаешь – раз у парня неплохие физические данные, так пусть хотя бы впереди бегает, панику на защитников наводит… Но и этого нет! Вообще не тянет! Надо обратно в Китай отдавать», – заявил Копейкин.

    В нынешнем сезоне Оланаре провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2017 06:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 сентября 2017, 20:38

      Судя по тому, как Оланаре играет в футбол, его можно продать только в рабство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 сентября 2017, 15:36

      На этом фоне, новости про интерес к Оланаре со стороны клубов АПЛ (причём не последних) вызывают лично у меня просто дикий смех) Более бестолкового игрока трудно сыскать не то что в чемпионате России, но даже в чемпионате Танзании...

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 24 сентября 2017, 11:23

      Прав Копейкин,на все 200 процентов!!!

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > RUSARM 24 сентября 2017, 13:05

      Да на 300% !!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 11:10

      100% согласен. Все по делу сказал.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 сентября 2017, 10:57

      Бесплатный сыр только в мышеловке бывает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 24 сентября 2017, 10:46

      Не только Оленаре не нужен ЦСКА.Посмотрите на уровень Чалова,Миланова,Набабкина.Эти футболисты очень низкого уровня мастерства и толку от них ждать напрасно.Какие классные ребята играют в питерском "Динамо".Почему не пригласить русских ребят в ЦСКА и уверен погоды они не испортят.

      4
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      Рейтинг: +1481

      GM > Boniel+ 24 сентября 2017, 12:02

      Откуда уверенность, что не испортят?

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ > GM 24 сентября 2017, 20:15

      Это было видно после игры с "Зенитом".Самоотдача сумасшедшая!И чего стоят наши калеки?

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Boniel+ 26 сентября 2017, 13:51

      А кроме самоотдачи что-нибудь еще есть?
      Раз такие крутые, почему не в премьер-лиге?

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 сентября 2017, 10:01

      А оттуда китайцев взять. Штук 5 помоложе и потолковей

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 сентября 2017, 09:52

      Объективная характеристика, только уровень Оланаре даже не Китай (откуда его успешно "сплавили" армейцам), а чемпионат племени тумбо-юмбо.

      6
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 24 сентября 2017, 09:44

      Второй траоре- нулевой игрок

      3
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 сентября 2017, 09:37

      И это будет правильно ....... В Китай его !

      2
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