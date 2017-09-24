Копейкин: «Оланаре – совершенно бестолковый футболист. ЦСКА надо его обратно в Китай отдать»

Бывший игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин раскритиковал уровень игры форварда команды Аарона Оланаре. По мнению ветерана, футболист абсолютно бесполезен на поле.

«Оланаре. Его же из Китая привезли. Ума не приложу – зачем?! Как мог кому-то приглянуться? Совершенно бестолковый, никакой пользы. Хуже Траоре, которого в прошлом году постоянно критиковали. Тот хоть в аренде был, через полгода отправили, а у этого долгосрочный контракт…

Он не только забить не может. Каждый раз неправильно открывается, никуда не успевает, не в состоянии зацепиться за мяч. Думаешь – раз у парня неплохие физические данные, так пусть хотя бы впереди бегает, панику на защитников наводит… Но и этого нет! Вообще не тянет! Надо обратно в Китай отдавать», – заявил Копейкин.

В нынешнем сезоне Оланаре провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол.