Каррера: «В матче с «Анжи» игроки «Спартака» позволили забить себе, как детям»???
Так они и есть дети, только взрослые и с большими зарплатами, а по игре они всё ещё ДЕТИ!!!
Им бы в песочнице играть, да ДЕНЬГУ федуновскую ЗАШИБАТЬ, а в футбол пусть лошади бегают, а они пешком будут по полю ходить и СПАТЬ на ходу!
Каррера - отец не своих детей и не может их научить играть ЧЕСТНО - без ОБМАНА, без судейских скандалов!!!
Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!!
Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака!
При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает!
Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!!
Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака!
А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!!
В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ по всем фронтам и не видать им первого места.
Последние провалы в Хабаровске, в Словении и в Питере стали лишь подтверждением того, что что-то НЕЛАДНОЕ творится со Спартаком с самого начала текущего сезона.
Результат абсолютно закономерен и предсказуем.
Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы.
И ещё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс.
Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!
Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о голах, которые пропустил московский клуб пропустил в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).
Отметим, что красно-белые пропустили два мяча за четыре минуты и ушли от поражения в компенсированное время.
– Поделитесь, что сегодня сказали в раздевалке, чтобы мы не узнавали этот от инсайдеров.
– Сказал, что позволили забить себе, как детям. Сначала со стандарта, который разыгрывался в середине поля. Потом – на контратаке, с которой даже дети не позволяют себе забивать. Видимо, это недостаток концентрации и мотивации. Факт – нам забили два недопустимых гола.
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