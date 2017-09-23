Каррера: «В матче с «Анжи» игроки «Спартака» позволили забить себе, как детям»???

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о голах, которые пропустил московский клуб пропустил в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).

Отметим, что красно-белые пропустили два мяча за четыре минуты и ушли от поражения в компенсированное время.

– Поделитесь, что сегодня сказали в раздевалке, чтобы мы не узнавали этот от инсайдеров.

– Сказал, что позволили забить себе, как детям. Сначала со стандарта, который разыгрывался в середине поля. Потом – на контратаке, с которой даже дети не позволяют себе забивать. Видимо, это недостаток концентрации и мотивации. Факт – нам забили два недопустимых гола.

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