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    Каррера: «В матче с «Анжи» игроки «Спартака» позволили забить себе, как детям»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о голах, которые пропустил московский клуб пропустил в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).

    Отметим, что красно-белые пропустили два мяча за четыре минуты и ушли от поражения в компенсированное время.

    – Поделитесь, что сегодня сказали в раздевалке, чтобы мы не узнавали этот от инсайдеров.

    – Сказал, что позволили забить себе, как детям. Сначала со стандарта, который разыгрывался в середине поля. Потом – на контратаке, с которой даже дети не позволяют себе забивать. Видимо, это недостаток концентрации и мотивации. Факт – нам забили два недопустимых гола.

    Фееричный Адриано и грустный Зобнин. Как «Спартак» снова не смог победить

    Источник: «Советский спорт»

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    23.09.2017 23:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -13

      Popularov 24 сентября 2017, 21:43

      Каррера: «В матче с «Анжи» игроки «Спартака» позволили забить себе, как детям»???
      Так они и есть дети, только взрослые и с большими зарплатами, а по игре они всё ещё ДЕТИ!!!
      Им бы в песочнице играть, да ДЕНЬГУ федуновскую ЗАШИБАТЬ, а в футбол пусть лошади бегают, а они пешком будут по полю ходить и СПАТЬ на ходу!
      Каррера - отец не своих детей и не может их научить играть ЧЕСТНО - без ОБМАНА, без судейских скандалов!!!
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
      Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!!
      Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака!
      При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает!
      Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!!
      Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака!
      А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!!
      В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ по всем фронтам и не видать им первого места.
      Последние провалы в Хабаровске, в Словении и в Питере стали лишь подтверждением того, что что-то НЕЛАДНОЕ творится со Спартаком с самого начала текущего сезона.
      Результат абсолютно закономерен и предсказуем.
      Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы.
      И ещё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс.
      Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
      ПЛОХО и БЕЗДАРНО!

      -1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 сентября 2017, 18:22

      С Тосно намного достойней сражались. Результат похож.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2017, 12:13

      сколько вы еще нервы на будете такими матчами трепать 5 ничьих и при этом ведя в счете. Похоже этот сезон на чемпионство провален увы Но с вами не расстаюсь

      1
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 24 сентября 2017, 11:16

      все вон,
      я стою только бакаев.
      не бойтесь массимо
      вы получили ваши для следующего ....

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 сентября 2017, 08:16

      Я уже писал об этом-расслабились идиоты.

      1
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      Рейтинг: +65

      Koshastiy > Диктор 24 сентября 2017, 10:15

      В таком случае перелогиньтесь, Массимо. Иначе вы еще много писать будете, а вас под этим никнеймом никто и не узнает.

      -1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 сентября 2017, 07:39

      Если у игроков основы нет мотивации, может им стоит поиграть за Спартак-2, а в состав ставить молодежь, имеющую мотивацию?

      14
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 24 сентября 2017, 07:07

      Фанаты виража, пора вмешиваться, в команде колхоз в самом плохом значении этого слова.

      11
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      Рейтинг: +5444

      Приус 24 сентября 2017, 06:47

      Дети во дворе и то не дают выходить 5 на 1.

      12
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 02:04

      Массимо, Вам вопрос как специалисту по обороне: когда 5 в 1 выходят - это ,, сицилианская защита,, ?

      4
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 24 сентября 2017, 01:38

      Какая концентрация после халявного пенальти. Они уже 3 очечка добавили и мыслями ливерпуль раскатывали

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