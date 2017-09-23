Каррера: «Шестой раз «Спартак» не смог выиграть, ведя в счете. В этом году это какое-то проклятье»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) поделился впечатлениями от игры.

После данной ничьей действующий чемпион России набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

«Шестой раз, ведя в счете, не смогли выиграть. В этом году это какое-то проклятье. Мы позволили себе забить два гола, которые можно было предотвратить. Во втором случае все ушли в штрафную и позволили создать контратаку, которая была необязательной», – сказал Каррера.

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