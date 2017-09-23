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    Каррера: «Шестой раз «Спартак» не смог выиграть, ведя в счете. В этом году это какое-то проклятье»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) поделился впечатлениями от игры.

    После данной ничьей действующий чемпион России набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

    «Шестой раз, ведя в счете, не смогли выиграть. В этом году это какое-то проклятье. Мы позволили себе забить два гола, которые можно было предотвратить. Во втором случае все ушли в штрафную и позволили создать контратаку, которая была необязательной», – сказал Каррера.

    Фееричный Адриано и грустный Зобнин. Как «Спартак» снова не смог победить

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2017 22:01
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 10:50

      В обороне хрен поймешь что твориться, а он про проклятия какие-то.

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      Рейтинг: +23

      Летящий Ботинок Палыча 24 сентября 2017, 09:21

      Проклятье 16 лет без побед))

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      Рейтинг: +1427

      Freyd 24 сентября 2017, 09:03

      В этом сезоне что-то не то происходит с Каррерой,в прошлом он был более эмоционален,и мое мнение пора прощятся с ним;(

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 24 сентября 2017, 08:26

      Формально Спартак считается чемпионом, но уже всем ясно, что в этом сезоне ему и до третьего места не дотянуться. А проклятие спартаку - за договорняк с Арсеналом в пследнем матче прошлого сезона. Как закончили год поражением, так и не смогли восстановиться. Бог не фраер - всё видит. ;))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2017, 07:04

      Каррера, это не проклятие, а издержки работы тренерского штаба!.....для достижение результата надо пахать и пахать!!!

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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 сентября 2017, 05:29

      зато хорошо букмекерским конторам

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 24 сентября 2017, 04:05

      Фнл;)

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      Рейтинг: +1501

      777+ 23 сентября 2017, 23:37

      Это не проклятье детка,
      "Анжи" тебе не баловство!
      Долго будет вспоминать Каррера -
      Прошлогоднее "волшебство".....

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      Рейтинг: +54

      Fabbro 23 сентября 2017, 23:30

      Хоть и я болельщик Локо, но сегодня был за Спартак , не могу понять что с ними в этом сезоне!!! Удачи в ЛЧ.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 23 сентября 2017, 23:20

      Да тут гадать нечего и на проклятие ссылаться можно только в интервью для дураков. Во-первых, во втором тайме красно-белые уже были в мыслях с Ливерпулем. Во вторых, ротацию провести после кубковой игры невозможно. У команды Спартак сейчас вообще скамейки нет - 9 игроков травмированы, последний из них сегодня. А вот почему там так много травмированных - это и есть главный вопрос. Ответ на который я, как мне кажется, знаю. Временная замена Пилипчука, ушедшего по семейным обстоятельствам в отпуск, каким-то итальянским физруком.

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