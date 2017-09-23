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    Президент «Анжи»: «Спартак» привыкает, что ему помогают судьи. Но так нельзя»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев раскритиковал работу арбитров в матче против «Спартака» (2:2).

    Ранее пресс-служба махачкалинского клуба подвергла сомнению верность назначения пенальти в ворота «орлов», который реализовал Луис Адриано.

    «Судейство? «Спартак» не нуждается в такой помощи. Натянули пенальти – это мое субъективное мнение. Когда судья поднял флажок, офсайда не было. «Спартак» привыкает, что ему помогают. Но так нельзя. Не хотел бы, чтобы судьи так работали. Судить нужно то, что есть: и против, и за», – сказал Кадиев.

    Фееричный Адриано и грустный Зобнин. Как «Спартак» снова не смог победить

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2017 21:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +13

      Freezbie.com 24 сентября 2017, 19:03

      Осману Кадиеву в таком случае нужно срочно переквалифицироваться в судью и начинать судить матчи и показать пример этим недомеркам в желтых футболках.

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 24 сентября 2017, 12:33

      Очень много разговоров от руководства Анжи -их место в таблице какое? судьи виноваты или Спартак? пускай покопаются у себя

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 сентября 2017, 23:41

      Пенальти НЕ БЫЛО!
      На 13-ой минуте матча его придумал Мешков, согласно цены вопроса!
      Федун укрепил судейскую позицию и вот вам результат скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
      Была верховая борьба за мяч в штрафной Анжи!
      Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает.
      Жано никто не толкал!
      Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
      Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ!
      Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
      - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      И вот вам очередной судейский скандал с участием Спартака!
      Что вытворяет арбитр Мешков!
      А ведь его недавно ОТСТРАНИЛИ от судейства за двойки и вот теперь он снова СКАНДАЛИТ и безобразно судит!
      А как телевизионщики СТЫДЛИВО не показывают повтор нарушения, хотя и без повтора видно, что нарушения на Жано НЕ БЫЛО!
      Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате!

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 23 сентября 2017, 23:11

      продолжается празднование чемпионства

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 сентября 2017, 22:23

      в концовочке сами накосячили, про пеналь можно было тогда по другому говорить

      2
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 23 сентября 2017, 21:53

      Лига чемпионов покажет.на что способна Спартак

      4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa > Легенда Анжи 23 сентября 2017, 22:01

      Не "способна Спартак", а "способен Спартак" Хач глупый, научись русской речи, русской культуре, русской истории, а уже потом свой клюв открывай!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz > Легенда Анжи 23 сентября 2017, 22:14

      Она в нашем чемпионате не может ничего показать, а ты про лигу чемпионов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > 4agaaa 23 сентября 2017, 22:17

      У вас же толерантный клуб..., всяких там негро уважаете... Что же ты так к своим соотечественникам?... Нехорошо...

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > 4agaaa 23 сентября 2017, 23:24

      Он просто сделал 2 ошибки в тексте, а вот вы оскорбили человека по национальному признаку, что даже у нас в стране преследуется по закону. И правильно преследуется!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > 4agaaa 24 сентября 2017, 12:28

      всё верно так и надо ++++++++++++++++

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 23 сентября 2017, 21:44

      Что за минусовки на сайте? - новый метод борьбы со спатаковским инакомыслием?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2017, 21:44

      Такое судейство убивает интерес к футболу. Судья должен ответить за свои "ошибки".

      9
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 сентября 2017, 21:41

      Одно сомнительное поставили, другое точное нет, и хватит ныть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 23 сентября 2017, 21:39

      Объясните это судейскому комитету, над вами посмеются... ВЫ - КТО???
      Есть Спартак. А вы то, кто?

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > richi 23 сентября 2017, 21:57

      Он президент Анжи.

      А ты кто ? Диванный эксперт

      -1
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