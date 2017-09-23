Президент «Анжи»: «Спартак» привыкает, что ему помогают судьи. Но так нельзя»

Президент «Анжи» Осман Кадиев раскритиковал работу арбитров в матче против «Спартака» (2:2).

Ранее пресс-служба махачкалинского клуба подвергла сомнению верность назначения пенальти в ворота «орлов», который реализовал Луис Адриано.

«Судейство? «Спартак» не нуждается в такой помощи. Натянули пенальти – это мое субъективное мнение. Когда судья поднял флажок, офсайда не было. «Спартак» привыкает, что ему помогают. Но так нельзя. Не хотел бы, чтобы судьи так работали. Судить нужно то, что есть: и против, и за», – сказал Кадиев.

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