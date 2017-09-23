РФПЛ. «Спартак» в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Анжи»

В матче 11-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» вырвал ничью с «Анжи» – 2:2.

После данного результата махачкалинский клуб поднялся на 15-е место в турнирной таблице, действующий чемпион России – на шестое.

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Адриано, 14 (с пенальти); 1:1 – Самарджич, 74; 1:2 – Кацаев, 78; 2:2 – Мельгарехо, 90+2.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров (Джикия, 67), Боккетти, Таски, Самедов, Джано (Фернандо, 36), Попов, З. Бакаев, Пашалич (Мельгарехо, 77), Луис Адриано.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибел, Самарджич, Кацаев (Брызгалов, 85), М. Бакаев, Данченко (Афонин, 90+1), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев.

Предупреждения: Джикия, 84 – Полуяхтов, 55.

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