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    РФПЛ. «Спартак» в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Анжи»

    В матче 11-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» вырвал ничью с «Анжи» – 2:2.

    После данного результата махачкалинский клуб поднялся на 15-е место в турнирной таблице, действующий чемпион России – на шестое.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Адриано, 14 (с пенальти); 1:1 – Самарджич, 74; 1:2 – Кацаев, 78; 2:2 – Мельгарехо, 90+2.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров (Джикия, 67), Боккетти, Таски, Самедов, Джано (Фернандо, 36), Попов, З. Бакаев, Пашалич (Мельгарехо, 77), Луис Адриано.

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибел, Самарджич, Кацаев (Брызгалов, 85), М. Бакаев, Данченко (Афонин, 90+1), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев.

    Предупреждения: Джикия, 84 – Полуяхтов, 55.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 20:55
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 сентября 2017, 12:46

      Лучше бы Спартак проиграл,чем такая сраная ничья.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 10:33

      Тьфу. Даже говорить ничего не хочется.

      0
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 24 сентября 2017, 02:30

      ага, и никого равнодушным не оставил...

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 сентября 2017, 01:01

      Докатились -позор!!!

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 24 сентября 2017, 00:08

      Отскок-отсос Петрович!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 сентября 2017, 23:26

      Надо писать Спартак спас очко!Ведь так и было.Не знаю что делать Каррере да ещё и без Промеса!Выиграете Ливер - я всё прощу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall > VVM1964 24 сентября 2017, 02:31

      сорян, курсор соскочил

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 сентября 2017, 22:11

      Победа была упущена из-за того что нужно было использовать 2 опции -1) Удаление как в предыдущем матче и 2) пенальти. А отдельно эти опции не помогают Спартаку.

      1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 23 сентября 2017, 21:39

      Что с реализацией? Уже лет 10 все вратари настраиваются на Спартак как на последний бой, так как понимают, что лишь на Спартак приходят селекционеры и скауты, только лишь Спартак всегда и играет, и даёт играть. Реально какая-то чёрная полоса, постоянны травмы, нефарт. Будем надеяться, что скоро закончится. Ну и хорошо, что хотя бы одно очко заработали. Мало, но лучше, чем 0.

      1
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 23 сентября 2017, 21:33

      Спартак заиграл также, как и до прихода Карреры. Победа в прошлом чемпионате была добыта за счёт характера и хорошего психологического климата в команде, вызванного удачными результатами. Принципиального изменения в игре не произошло, что и видим сейчас.
      Что касается этого матча, то Спартак в нём был объективно плох. Ничья - удачное стечение обстоятельств и помощь арбитра.
      Но своих надо поддерживать до конца. Удачи Спартак! Однажды у тебя всё наладится.

      4
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 23 сентября 2017, 21:30

      Он не ушёл - ОНО ОТПОЛЗЛО...:)))

      8
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