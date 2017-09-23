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    Промес и Глушаков: «Мы с вами»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поддержал московский клуб перед матчем 11-го тура РФПЛ против «Анжи», выложив в инстаграме совместное фото с Квинси Промесом.

    «Мы с вами», – подписал снимок хавбек.

    Напомним, оба игрока пропускают игру по состоянию здоровья. За ходом событий встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.09.2017 19:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Zweerrr 24 сентября 2017, 00:45

      Смешно сквозь разочарование. Когда ждёшь что СПАРТАК сделает комбейк а лидеры на скамейке!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      KROFF 23 сентября 2017, 21:36

      Ловите Джано к себе в компашку.

      0
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      Рейтинг: +11

      michailv 23 сентября 2017, 19:35

      ура товарищи!!!!!!!!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 19:34

      Фото от дверей ресторана, молодцы

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