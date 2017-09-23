Промес и Глушаков: «Мы с вами»

Смешно сквозь разочарование. Когда ждёшь что СПАРТАК сделает комбейк а лидеры на скамейке!!!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поддержал московский клуб перед матчем 11-го тура РФПЛ против «Анжи», выложив в инстаграме совместное фото с Квинси Промесом.
«Мы с вами», – подписал снимок хавбек.
Напомним, оба игрока пропускают игру по состоянию здоровья. За ходом событий встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает