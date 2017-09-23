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    Гончаренко – о ничьей с «Динамо»: «Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).

    После данной ничьей московский клуб остался на четвертом месте в турнирной таблице.

    «Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Нам было важно играть быстрее, но не хватало скорости атаки. Возможно, это связано с тем, что «Динамо» глубоко садилось. Возможно, с тем, что не играл Головин. Хотелось бы выиграть, но сегодня, к сожалению, не получилось», – сказал Гончаренко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2017 19:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 24 сентября 2017, 11:03

      Ни один игрок ЦСКА не умеет обыграть игрока "один в один",не могут открываться и поэтому пасы в борьбу или чужому.Тренер не может поставить игру команде.Играют как получится.А с таким футболом ловить не чего.И нужно заставлять своих игроков смотреть европейский футбол,может быть поймут после увиденного,что они из себя представляют.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 сентября 2017, 07:01

      Скучнейший получился матч

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 сентября 2017, 00:11

      К молодым нападающим нужен опытный - Дядька который бы их учил примером и тумаками, а так есть что есть.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 сентября 2017, 19:39

      ЦСКА не создал за всю игру ни одного опасного момента не считая дальние удары.А как играть с МЮ на результат,надеяться придеться на чудо и фарт, иначе беда с такой игрой.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 сентября 2017, 19:21

      Мне вот интересно, а на что он рассчитывал? Динамо играло в 5 защитников и один опорник у них постоянно опускался в защиту шестым. И при таком раскладе играть в 5 защитников - не бред ли?

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      Рейтинг: +12

      zeptor > Lester84 23 сентября 2017, 21:29

      а ты непонимаешь что ли что тактика сломалось еще на 30 минуть когда травму получил фернандес,ну и понятно што щеникков в етом матче бы нулём,
      а в тоей тактике крайки очень важны!

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