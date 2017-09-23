Гончаренко – о ничьей с «Динамо»: «Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).

После данной ничьей московский клуб остался на четвертом месте в турнирной таблице.

«Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Нам было важно играть быстрее, но не хватало скорости атаки. Возможно, это связано с тем, что «Динамо» глубоко садилось. Возможно, с тем, что не играл Головин. Хотелось бы выиграть, но сегодня, к сожалению, не получилось», – сказал Гончаренко.