Гончаренко – о ничьей с «Динамо»: «Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу»

Ни один игрок ЦСКА не умеет обыграть игрока "один в один",не могут открываться и поэтому пасы в борьбу или чужому.Тренер не может поставить игру команде.Играют как получится.А с таким футболом ловить не чего.И нужно заставлять своих игроков смотреть европейский футбол,может быть поймут после увиденного,что они из себя представляют.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).
После данной ничьей московский клуб остался на четвертом месте в турнирной таблице.
«Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Нам было важно играть быстрее, но не хватало скорости атаки. Возможно, это связано с тем, что «Динамо» глубоко садилось. Возможно, с тем, что не играл Головин. Хотелось бы выиграть, но сегодня, к сожалению, не получилось», – сказал Гончаренко.