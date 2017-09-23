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    Покеттино потратил 10 тысяч фунтов на обед для игроков и сотрудников «Тоттенхэма» накануне дерби с «Вест Хэмом»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино из собственного кармана оплатил поход в ресторан для игроков и сотрудников клуба накануне матча шестого тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:2).

    В среду 45-летний специалист собрал 50 человек в ресторане The Beast, в числе которых были игроки и сотрудники «шпор». Данная встреча была попыткой отвлечься от предстоящего лондонского дерби. Сообщается, что аргентинец потратил не менее 10 000 фунтов стерлингов на оплату счета.

    «Мы обедали в ресторане в Лондоне со всеми сотрудниками и игроками, которых, конечно же, пригласил я. И оплатил счет в конце! Это правда, в прошлом я был тоже приглашен. Это важно.

    Это такая тактика – собирать всех сотрудников, игроков и председателя клуба в ресторане. Это также важно, как и работа на поле. Так ты больше узнаешь о взаимоотношениях между членами клуба, общаешься по-другому. Это создает между ними связи, эмоции.

    Когда вы должны бороться в турнире, есть желание помочь своим товарищам по команде и больше заботиться о них.

    Когда я плачу, то я плачу щедро! Хороший ресторан, хорошая еда, хорошее вино. Сегодня мы ели стейки из Испании и Австралии, но аргентинское вино было самым лучшим!» – сказал Покеттино.

    Источник: Daily Star

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    23.09.2017 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      rasim05 23 сентября 2017, 19:26

      Не хило посидели!

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