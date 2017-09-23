Покеттино потратил 10 тысяч фунтов на обед для игроков и сотрудников «Тоттенхэма» накануне дерби с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино из собственного кармана оплатил поход в ресторан для игроков и сотрудников клуба накануне матча шестого тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:2).

В среду 45-летний специалист собрал 50 человек в ресторане The Beast, в числе которых были игроки и сотрудники «шпор». Данная встреча была попыткой отвлечься от предстоящего лондонского дерби. Сообщается, что аргентинец потратил не менее 10 000 фунтов стерлингов на оплату счета.

«Мы обедали в ресторане в Лондоне со всеми сотрудниками и игроками, которых, конечно же, пригласил я. И оплатил счет в конце! Это правда, в прошлом я был тоже приглашен. Это важно.

Это такая тактика – собирать всех сотрудников, игроков и председателя клуба в ресторане. Это также важно, как и работа на поле. Так ты больше узнаешь о взаимоотношениях между членами клуба, общаешься по-другому. Это создает между ними связи, эмоции.

Когда вы должны бороться в турнире, есть желание помочь своим товарищам по команде и больше заботиться о них.

Когда я плачу, то я плачу щедро! Хороший ресторан, хорошая еда, хорошее вино. Сегодня мы ели стейки из Испании и Австралии, но аргентинское вино было самым лучшим!» – сказал Покеттино.