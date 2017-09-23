РФПЛ. ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью

В матче 11-го тура РФПЛ московское «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА – 0:0.

После этого результата бело-голубые поднялись на 10-е место в турнирной таблице. Армейцы, имеющие в активе 20 очков, остались на четвертой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 30), Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий (Миланов, 90), Щенников, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо.

Предупреждение: нет – Витиньо, 83.

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