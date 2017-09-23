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    РФПЛ. ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью

    В матче 11-го тура РФПЛ московское «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА – 0:0.

    После этого результата бело-голубые поднялись на 10-е место в турнирной таблице. Армейцы, имеющие в активе 20 очков, остались на четвертой позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 30), Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий (Миланов, 90), Щенников, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо.

    Предупреждение: нет – Витиньо, 83.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: БалтИнфо

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    23.09.2017 18:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2017, 12:22

      в этом сезоне почти все команды равны могут играть на равных Про сб. аргентины ничего говорить не хочу не интересуюсь

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 10:14

      Игра была равна значит))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 сентября 2017, 23:05

      Самый скучный матч тура, гоняли мячик поперек поля, о болельщиках забыли.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 сентября 2017, 20:32

      Ну вот, и в Кубке не выиграли и тут..

      1
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 23 сентября 2017, 20:02

      Очень жаль конечно, но в этом году не до чемпионства(((

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 23 сентября 2017, 19:31

      С таким футболом ЦСКА что будет делать с МЮ? Такой бездарной игры за все годы существования команда не показывала.Плохо всё и везде!Работы и какой-либо мысли тренера не видно.Примитивно до безобразия.Деградация во всём и у всех.Даже уважаемый Вернблум косячит везде.Дзагоев нулевой!Позор!!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2017, 19:13

      как же они собираются с МЮ катать

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 сентября 2017, 18:47

      скучная игра

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 сентября 2017, 18:47

      ПИДОРЫ!

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 сентября 2017, 18:31

      вату покатали

      0
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