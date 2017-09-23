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    Бакаев выйдет в составе «Спартака»; Прудников и Яковлев сыграют с первых минут у «Анжи»

    Объявлены стартовые составы «Спартака» и «Анжи» на встречу 11-го тура РФПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Таски, Самедов, Джано, Попов, З. Бакаев, пашалич, Луис Адриано.

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибел, Самарджич, Касаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.

    Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    23.09.2017 17:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 сентября 2017, 18:53

      Пашалича с маленькой буквы записали. У - унижение

      0
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      Рейтинг: +213

      Масоха 23 сентября 2017, 18:52

      Давно пора молодежь подключать!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2017, 17:55

      у ажи тоже есть Бакаев чудеса

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 23 сентября 2017, 17:52

      Перед Ливерпулем дали бы отдохнуть некоторым, а то в первом тайме сдохнут!

      -1
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