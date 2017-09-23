Бакаев выйдет в составе «Спартака»; Прудников и Яковлев сыграют с первых минут у «Анжи»

Объявлены стартовые составы «Спартака» и «Анжи» на встречу 11-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Таски, Самедов, Джано, Попов, З. Бакаев, пашалич, Луис Адриано.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибел, Самарджич, Касаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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