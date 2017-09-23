«ПСЖ» заинтересован в приобретении Милинковича-Савича

В Баварию или Ювентус отлично вписался бы в игру, в ПСЖ переходить риск, исключение из еврокубков скорей всего дадут (если конечно ФИФА не хочет того, чтобы все клубы так обходили ффп, тот же Зенит может наплевать так же на ффп что бы догнать французкую Лигу 1 в таблице коэф...), в МЮ Погба, Матич и Эррера и Мхитарян есть, ещё и АПЛ, ему туда пока рано.
«ПСЖ» намерен побороться за полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Ранее сообщалось об интересе к сербу со стороны нескольких европейских топ-клубов в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Бавария».
22-летний игрок перебрался в «Лацио» из «Генка» в 2015 году. Его текущий контракт с римлянами рассчитан еще на пять лет. В нынешнем сезоне футболист провел семь матчей, в которых забил один гол.