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    «ПСЖ» заинтересован в приобретении Милинковича-Савича

    «ПСЖ» намерен побороться за полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Ранее сообщалось об интересе к сербу со стороны нескольких европейских топ-клубов в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Бавария».

    22-летний игрок перебрался в «Лацио» из «Генка» в 2015 году. Его текущий контракт с римлянами рассчитан еще на пять лет. В нынешнем сезоне футболист провел семь матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Calciomercato

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    23.09.2017 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 23 сентября 2017, 16:51

      В Баварию или Ювентус отлично вписался бы в игру, в ПСЖ переходить риск, исключение из еврокубков скорей всего дадут (если конечно ФИФА не хочет того, чтобы все клубы так обходили ффп, тот же Зенит может наплевать так же на ффп что бы догнать французкую Лигу 1 в таблице коэф...), в МЮ Погба, Матич и Эррера и Мхитарян есть, ещё и АПЛ, ему туда пока рано.

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