«ПСЖ» заинтересован в приобретении Милинковича-Савича

«ПСЖ» намерен побороться за полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Ранее сообщалось об интересе к сербу со стороны нескольких европейских топ-клубов в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Бавария».

22-летний игрок перебрался в «Лацио» из «Генка» в 2015 году. Его текущий контракт с римлянами рассчитан еще на пять лет. В нынешнем сезоне футболист провел семь матчей, в которых забил один гол.