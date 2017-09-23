Ловчев: «Спартак» должен обыгрывать «Анжи» и без Промеса»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи».

Игра пройдет сегодня на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Скорее всего, Промес не сможет сыграть в этом матче. Но и без Промеса этот состав по совокупности мастерства игроков должен «Анжи» обыгрывать. Но я уже давно пришел к выводу: когда играет «Спартак», автоматически нельзя делать прогноз, исходя из выступления их соперников в двух последних матчах. Мол, «Анжи» два раза крупно проиграл, защита никакая и т.д.

Но матчи со «Спартаком» – особенные для таких команд. Есть хороший шанс сделать себе имя. «Спартак» ждет нелегкий матч, но все же при поддержке своих болельщиках красно-белые должны побеждать», – сказал Ловчев.