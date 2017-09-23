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    Витиньо и Жамалетдинов – в атаке ЦСКА, Вандерсон и Бечирай выйдут на острие у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 11-го тура РФПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Вандерсон, Бечирай.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо.

    Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.09.2017 15:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 23 сентября 2017, 16:02

      ЦСКА вперед!!!

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 сентября 2017, 15:52

      Удачи армейцам. и без травм. Это всем.

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