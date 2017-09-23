Витиньо и Жамалетдинов – в атаке ЦСКА, Вандерсон и Бечирай выйдут на острие у «Динамо»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 11-го тура РФПЛ.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Вандерсон, Бечирай.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо.

Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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