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    «Реал» продаст Бэйла «Манчестер Юнайтед» и приобретет Гризманна

    «Реал» готов отпустить полузащитника Гарета Бэйла, чтобы приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Летом появилась информация о предметном интересе к Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед», но француз решил остаться в мадридском клубе из-за запрета на трансферы, наложенного на «матрасников» до 1 января 2018 года.

    В свою очередь «Реал» также хочет заполучить Гризманна и поэтому готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед», чтобы остудить желание «красных дьяволов» приобрести звезду «Атлетико».

    Ранее главный тренер манкуниацев Жозе Моуринью открыто говорил о своем желании заполучить Бэйла.

    Источник: Daily Star

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    23.09.2017 14:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +142

      SERG63 24 сентября 2017, 07:08

      Требуется НОВИзна!!!





      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 23 сентября 2017, 18:13

      Зачем сливочным Гризманн,, ведь только недавно Бензема продлил контракт?

      0
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      Рейтинг: +44

      dak180990 23 сентября 2017, 16:33

      Гризманн лучше

      -1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > dak180990 23 сентября 2017, 17:10

      Бэйл ГОРАЗДО лучше.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 15:50

      Комбинация Д.Коста - А.Гризманн - Д.Симеоне конечно очень сильна, но здесь нет быстрых больших денег, поэтому : удачи Гриманну.

      0
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 23 сентября 2017, 15:42

      Бэйл если подлатается по людски, то еще много пользы принесет. А сейчас чувствуется, что он боится снова травмироваться.

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 23 сентября 2017, 15:22

      Слухи галимые. Отдавать Бэйла - очень большая глупость.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > СуперПАВ9 23 сентября 2017, 17:09

      Случайно плюс поставил. Последнее время я за его игрой не следил, но ещё совсем недавно это был один из нескольких лучших футболистов в мире. Может он уступает Роналду и Месси, но совсем немного. Любой разумный человек должен это понимать. Иначе он бы не играл в лучшем клубе Европы.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 сентября 2017, 15:15

      Атлетико будет нецелесообразно продавать своему конкуренту

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 23 сентября 2017, 15:09

      из атлетико в реал это жестко

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