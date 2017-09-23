«Реал» продаст Бэйла «Манчестер Юнайтед» и приобретет Гризманна

«Реал» готов отпустить полузащитника Гарета Бэйла, чтобы приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Летом появилась информация о предметном интересе к Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед», но француз решил остаться в мадридском клубе из-за запрета на трансферы, наложенного на «матрасников» до 1 января 2018 года.

В свою очередь «Реал» также хочет заполучить Гризманна и поэтому готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед», чтобы остудить желание «красных дьяволов» приобрести звезду «Атлетико».

Ранее главный тренер манкуниацев Жозе Моуринью открыто говорил о своем желании заполучить Бэйла.