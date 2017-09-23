Каррера: «Что бы не написали о «Спартаке», это вызовет у публики интерес»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что сталкивался в Италии с практикой «слива» тренера игроками. Также специалист отметил, что новости в СМИ о красно-белых всегда вызывают у публики интерес.

– Комфортно ли вам работать, зная, что в «Спартаке» есть человек, который может передать разговор тренера журналистам?

– Безусловно, работать в такой обстановке сложно. Я считаю, что все, сказанное в разговоре тренера и игроков в раздевалке, должно там и оставаться.

– Будучи игроком, сталкивались ли с понятием «слив тренера»?

– Да, в Италии бывает такое, у нас это называется «футболисты не играют за тренера». Но вы должны понимать, что в этом нельзя быть уверенным на 100 процентов. Подобные суждения могут появиться, исходя из анализа поведения игроков.

– Есть мнение, что увольнение из «Спартака» Унаи Эмери произошло именно из-за того, что «игроки не играли за тренера». Вы слышали об этом?

– Я слышал об этом, но без конкретики.

– В прошлом сезоне могли представить, что вокруг «Спартака» поднимется такая истерика?

— Тогда ситуация была совсем другой — результаты были на нашей стороне. На мой взгляд, истерика поднимается извне. Ну и в футболе далеко не всегда получается добиться того, чего хочешь. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что удержать хороший результат куда сложнее, чем достигнуть его.

«Спартак» – одна из главных команд России, у него огромное количество болельщиков. И если пресса пишет что-то о нем – позитивное или негативное – то публика определенно этим заинтересуется.