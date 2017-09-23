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    Каррера: «Что бы не написали о «Спартаке», это вызовет у публики интерес»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что сталкивался в Италии с практикой «слива» тренера игроками. Также специалист отметил, что новости в СМИ о красно-белых всегда вызывают у публики интерес.

    – Комфортно ли вам работать, зная, что в «Спартаке» есть человек, который может передать разговор тренера журналистам?

    – Безусловно, работать в такой обстановке сложно. Я считаю, что все, сказанное в разговоре тренера и игроков в раздевалке, должно там и оставаться.

    – Будучи игроком, сталкивались ли с понятием «слив тренера»?

    – Да, в Италии бывает такое, у нас это называется «футболисты не играют за тренера». Но вы должны понимать, что в этом нельзя быть уверенным на 100 процентов. Подобные суждения могут появиться, исходя из анализа поведения игроков.

    – Есть мнение, что увольнение из «Спартака» Унаи Эмери произошло именно из-за того, что «игроки не играли за тренера». Вы слышали об этом?

    – Я слышал об этом, но без конкретики.

    – В прошлом сезоне могли представить, что вокруг «Спартака» поднимется такая истерика?

    — Тогда ситуация была совсем другой — результаты были на нашей стороне. На мой взгляд, истерика поднимается извне. Ну и в футболе далеко не всегда получается добиться того, чего хочешь. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что удержать хороший результат куда сложнее, чем достигнуть его.

    «Спартак» – одна из главных команд России, у него огромное количество болельщиков. И если пресса пишет что-то о нем – позитивное или негативное – то публика определенно этим заинтересуется.

    Источник: ТАСС

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    23.09.2017 14:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 сентября 2017, 04:55

      Слава Богу! Наконец-то понял, какую команду тренерует.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 17:58

      Правильные вещи говорит. Впрочем как и всегда.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 сентября 2017, 16:41

      В этом он прав-Спартак самая популярная команда в России.И любые новости про нее это массово читаемо.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 15:24

      Массимо сейчас главное вернуть прошлогоднюю игру. Это возможно только при нормальной обстановке в клубе или запредельной поддержке игроков. Болелы пока на его стороне

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 сентября 2017, 15:02

      Примерно одинаково пишут про «Спартак» и про всех остальных вместе взятых.

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