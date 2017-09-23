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    Белотти ведет переговоры о новом контаркте с «Торино», пренебрегая переходом в «Челси»

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти остается в сфере интересов «Челси». При этом 23-летний игрок провел переговоры с руководством гранатовых на предмет продления контракта, поскольку с пренебрежением относится к переходу в лондонский клуб.

    Вероятно, что в случае продления соглашения отступные за итальянца, составляющие ныне 100 миллионов евро, будут увеличены. Сообщается, что зарплата форварда может возрасти до 3 миллионов евро в год.

    В текущем сезоне Белотти провел шесть поединков, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Tribalfootball

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    23.09.2017 14:32
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