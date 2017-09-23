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    Каррера: «Конечно, «Спартаку» нужны еще игроки»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что команда не является полностью укомплектованной. По словам специалиста, в зимнее трансферное красно-белые постараются приобрести футболистов на те позиции, на которые этого не получилось сделать летом.

    – Какой будет селекционная работа зимой?

    – Будем думать над тем, как исправить летние недоработки, как лучше выстроить работу на трансферном рынке. Летом нам нужно было усиление – и численное, и качественное. Нам был нужен состав, который смог бы успешно играть в трех турнирах – чемпионате и Кубке России, Лиге чемпионов, которая очень важна для клуба. Конечно, мне нужны еще игроки. К примеру, слева в защите, по сути, у нас может сыграть только Дмитрий Комбаров, его могут заменить другие игроки, но это будут не их позиции.

    – В августе вы сказали, что Эсекьеля Гарая предпочли бы Луану. В «Спартаке» в итоге не оказалось ни того, ни другого. Как считаете, те ваши слова на пресс-конференции повлияли на ход переговоров?

    – Нам были нужны защитник и нападающий. Тогда я не знал, останется ли в «Спартаке» Таски, и назвал Гарая. При этом тогда мне не предложили выбрать из двух игроков одной позиции, мне предложили выбор между защитником и игроком атаки, поэтому я назвал аргентинца.

    – Когда стало ясно, что нового защитника у «Спартака» не будет, вы просили Таски остаться?

    – Я беседовал и с руководством, и с Таски. Я говорил, что если он хочет уйти, то я не буду этому препятствовать. Таски душой со «Спартаком», он не хотел уходить. Существует вероятность, при которой Таски продлит контракт с клубом.

    Источник: ТАСС

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    23.09.2017 13:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 сентября 2017, 17:37

      ну вот Карера и сказал, что не он принимает решение по трансферам. значит, лето провалило руководство, с них и спрос за отсутствие усилений и провал старта сезона.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 14:45

      Спартаку нужен ВОЖАК - этоже СПАРТАК. Н.П. Симонян уже не первый год об этом долбит. В команде нет крутого пацана, который любому пасть заткнет.В каждой успешной команде со стабильными результатами есть лидер. Так было всегда. ПРИРОДОЙ ЗАЛОЖЕНО. Для нас русских.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 сентября 2017, 14:33

      Спартак любит своих воспитанников покупать у других клубов: Комбарова у Динамо, Самедова у Локомотива... Не попадают они напрямую в основу.

      1
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 23 сентября 2017, 14:19

      А дубль и спартак 2 не пробовал? Хорош уже легов привозить. Их должно быть не более трех.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 сентября 2017, 14:12

      А чё опять нацелились на не русских?
      Тогда пипец....сливай воду....
      У чужаков - не было ,нет и не будет ,,спартаковскага духа,,
      В этом корень зла!

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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > alex1951 23 сентября 2017, 14:21

      У Промеса тоже нет спартаковского духа, однако он выкладывается по полной в каждом матче, потому что его цель не только в том, что он зарабатывает хорошо в Спартаке, а в том, что он он ПОВЫШАЕТ свой рейтинг, а соответственно и свою трансфеную стоимость и нацелен перейти в серьёзный европейский клуб. А наши бездари, получая миллионы евро в год, НИХЕРА не шевелятся, а только шампанское в Монако пьют

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > foreverorthodox 23 сентября 2017, 15:39

      Промес временное и не постоянное явление,рассчитывать на него даже на ближайшие три года я бы не стал...
      Спартаку не хватает крепкага тандема ,каким был в свое время Тихонов,Титов ! и они наши - советские!
      такие дела братко...

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 23 сентября 2017, 14:04

      надо конечно

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      Рейтинг: +141

      datura 23 сентября 2017, 13:58

      Я уверен, что многое зависит от имени тренера с которым предстоит работать потенциальному кандидату, Массимо к сожалению в мире не знают.

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 23 сентября 2017, 13:51

      Главное чтоб Каррера дожил до зимы,а укрепляться надо!!!!!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 сентября 2017, 13:43

      Почему тогда так бездарно проведена летняя трансферная компания? Радионова стоило вышвырнуть из клуба уже первого сентября!

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 23 сентября 2017, 13:38

      vvv246- дЫбЫл!!!

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