Комбаров: «Чемпионство – главное событие в моей спартаковской карьере»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров вспомнил яркие моменты своей карьеры в стане-красно-белых, подчеркнув, что самый значимый из них – завоеванное в прошлом сезоне первое за 16 лет для клуба чемпионство.

Вчера 30-летний игрок продлил свои отношения с московским клубом до 31 мая 2020 года.

«Есть несколько запоминающихся моментов. Например, когда забил свой первый гол. Тогда играли в «Лужниках» с «Зенитом». На 88-й минуте судья назначил пенальти, я подошел к точке и исполнил. Победа 1:0 в переполненных «Лужниках» – это просто фантастика.

Какой еврокубковый эпизод запомнился больше всего? Гол «Марселю» в Лиге чемпионов. Я прострелил, а соперник забил в свои ворота. Много есть что вспомнить, но главное, конечно, это чемпионский сезон. Не конкретная игра, а целый сезон в жизни многих людей. В том числе и в моей.

16 лет не выигрывали, и вот, наконец, именно наша команда завоевала для болельщиков, родителей, друзей долгожданный трофей, титул чемпиона России. Это самое главное событие в моей спартаковской карьере», – сказал Комбаров.