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    Комбаров: «Чемпионство – главное событие в моей спартаковской карьере»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров вспомнил яркие моменты своей карьеры в стане-красно-белых, подчеркнув, что самый значимый из них – завоеванное в прошлом сезоне первое за 16 лет для клуба чемпионство.

    Вчера 30-летний игрок продлил свои отношения с московским клубом до 31 мая 2020 года.

    «Есть несколько запоминающихся моментов. Например, когда забил свой первый гол. Тогда играли в «Лужниках» с «Зенитом». На 88-й минуте судья назначил пенальти, я подошел к точке и исполнил. Победа 1:0 в переполненных «Лужниках» – это просто фантастика.

    Какой еврокубковый эпизод запомнился больше всего? Гол «Марселю» в Лиге чемпионов. Я прострелил, а соперник забил в свои ворота. Много есть что вспомнить, но главное, конечно, это чемпионский сезон. Не конкретная игра, а целый сезон в жизни многих людей. В том числе и в моей.

    16 лет не выигрывали, и вот, наконец, именно наша команда завоевала для болельщиков, родителей, друзей долгожданный трофей, титул чемпиона России. Это самое главное событие в моей спартаковской карьере», – сказал Комбаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2017 13:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 сентября 2017, 21:31

      Ну вот так или почти так думает весь Спартак..Чемпионство - вот что главное.. А дальше-трава не расти..(празднуют ёпт..)

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 23 сентября 2017, 20:58

      В Спартаке - ПОСЛЕДНЕЕ!!!

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