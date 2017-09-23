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    Ригони: «Если «Зенит» выиграет титул, то с удовольствием сделаю тату»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони признался, что готов сделать татуировку в честь петербургской команды.

    Аргентинец подчеркнул, что набьет тату в том случае, если сине-бело-голубые выиграют значимый титул.

    – Не думали сделать тату в честь переезда в Россию?

    – Не наношу их просто так – все они что-то значат, отражают мои ценности и привязанности. Надеюсь, что однажды ваша страна вызовет такие чувства, и тогда – почему бы и нет. Если «Зенит» выиграет какой-нибудь значимый титул, с удовольствием набью что-нибудь!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2017 11:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2017, 17:03

      при Манчини точно не придется колоться, не верю я в этого тренера, а как игрок был просто супер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2017, 15:12

      чёта много понтов от этого

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 23 сентября 2017, 13:54

      Кочегаров на жопе!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8025

      nik55 23 сентября 2017, 13:50

      на лбу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 23 сентября 2017, 12:03

      Зачем портить своё тело?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > gosproektikabinet 23 сентября 2017, 15:59

      А вот это ложь

      0
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