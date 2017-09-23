Ригони: «Если «Зенит» выиграет титул, то с удовольствием сделаю тату»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони признался, что готов сделать татуировку в честь петербургской команды.

Аргентинец подчеркнул, что набьет тату в том случае, если сине-бело-голубые выиграют значимый титул.

– Не думали сделать тату в честь переезда в Россию?

– Не наношу их просто так – все они что-то значат, отражают мои ценности и привязанности. Надеюсь, что однажды ваша страна вызовет такие чувства, и тогда – почему бы и нет. Если «Зенит» выиграет какой-нибудь значимый титул, с удовольствием набью что-нибудь!