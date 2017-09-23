Роналду подпишет с «Реалом» новое соглашение

Сегодня стало известно, что «Реал» в ближайшее время продлит контракт с капитаном команды Серхио Рамосом.

После продления контракта с 31-летним испанцем мадридский клуб начнет переговоры о продлении соглашений с защитником Рафаэлем Вараном и Криштиану Роналду.

Действующий контракт француза со сливочными рассчитан до лета 2020 года, а трудовой договор португальца – до лета 2021-го.

Напомним, ранее «Реал» продлил контракты с Марсело, Иско, Даниэлем Карвахалем и Каримом Бензема.