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    Роналду подпишет с «Реалом» новое соглашение

    Сегодня стало известно, что «Реал» в ближайшее время продлит контракт с капитаном команды Серхио Рамосом.

    После продления контракта с 31-летним испанцем мадридский клуб начнет переговоры о продлении соглашений с защитником Рафаэлем Вараном и Криштиану Роналду.

    Действующий контракт француза со сливочными рассчитан до лета 2020 года, а трудовой договор португальца – до лета 2021-го.

    Напомним, ранее «Реал» продлил контракты с Марсело, Иско, Даниэлем Карвахалем и Каримом Бензема.

    Источник: Marca

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    23.09.2017 10:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 сентября 2017, 20:16

      Чо же вы так не довольные,они оба такого стоит,не вам решат кто сколько получат и где ему играть!Вы как бабы на на лавочке.

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 сентября 2017, 12:56

      а куда же он денется,такую высокую зплату ему только в Реале реально заплатят...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 23 сентября 2017, 11:35

      каждый год новую зарплату конючит

      0
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