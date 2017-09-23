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    Ригони: «Во всей Южной Америке к «Зениту» пристальное внимание»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметил, что в Южной Америке футбольные болельщики пристально следят за сине-бело-голубыми. Также хавбек выразил надежду, что все аргентинцы из петербургской команды в ближайшее время будут вызываться в сборную.

    – Представьте: петербургская пятерка оказалась в сборной Аргентины на ЧМ-2018. Реально?

    – Все может быть. Пока только трое из нас вызывались в сборную – Краневиттер, Паредес и я. Думаю, Дриусси осталось забить еще пару мячей, и он тоже получит вызов!

    – «Зенит» стал популярнее в Аргентине?

    – Да, и не только в нашей стране. Во всей Южной Америке к команде теперь пристальное внимание – все ждут, кого еще клуб может подписать. Но говорят о нем только в положительном ключе. Особенно, в Аргентине.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2017 10:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 сентября 2017, 15:55

      Хватит лаять, лучше бы радовались что российский клуб обретает ещё большую популярность, это ли не причина показывать хорошие результаты, выступать достойно и двигать вперёд уровнь российского чемпионата ? Что вы хотите , чтобы все клубы были народными ? Имппорто-замещёнными ? Так это не получится снизу , неужели вы не понимаете ? Постепенно российские игроки улучшаются , яркий пример Кокорин и Кузяев которые успешно конкурируют с Паредесом и Дриуси

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 23 сентября 2017, 13:33

      А обязательно одно интервью разбивать на несколько новостей?..

      2
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      ...
      Рейтинг: +8025

      nik55 > Bivaliy67 23 сентября 2017, 13:49

      бомжам нужна реклама

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > nik55 23 сентября 2017, 15:57

      и не только нам, "бомжам" ты разве не чувствуешь разницу, российский клуб популярный в другой стране , это реклама российской лиги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 23 сентября 2017, 13:27

      Что то он слишком много интервью раздает !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Catastrofa 23 сентября 2017, 15:58

      интервью было одно, просто бомбардир разбил на куски и по одной строчке нас кормит

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 23 сентября 2017, 12:11

      ЕЩЕ ОДИН БАЛАБОЛ ПРИБАВИЛСЯ К БАКЛАНАМ

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 23 сентября 2017, 11:10

      Во всей Южной Америке пристальное внимание к баблу Газпрома.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Бардюр 23 сентября 2017, 11:20

      Так же как и к "баблу" ПСЖ, Челси, Реала, Барсы..., ну и т.д.... Достойный список, согласись...

      8
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > BarStep 23 сентября 2017, 13:17

      полностью с тобой согласен , а от зависти чего только тут не напишут

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 сентября 2017, 10:22

      И не только в Южной Америке, а в Азии, Африке, Европе и даже в Австралии с Океанией.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > paracetamol 23 сентября 2017, 16:28

      и в Антарктиде..))

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 сентября 2017, 10:16

      Пример Халка на виду

      0
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      Рейтинг: +8025

      nik55 23 сентября 2017, 10:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ригони---пока плохо лижешь--нужно активнее

      -8
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 23 сентября 2017, 10:13

      за всех то не надо говорить

      2
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