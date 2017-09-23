Ригони: «Во всей Южной Америке к «Зениту» пристальное внимание»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметил, что в Южной Америке футбольные болельщики пристально следят за сине-бело-голубыми. Также хавбек выразил надежду, что все аргентинцы из петербургской команды в ближайшее время будут вызываться в сборную.

– Представьте: петербургская пятерка оказалась в сборной Аргентины на ЧМ-2018. Реально?

– Все может быть. Пока только трое из нас вызывались в сборную – Краневиттер, Паредес и я. Думаю, Дриусси осталось забить еще пару мячей, и он тоже получит вызов!

– «Зенит» стал популярнее в Аргентине?

– Да, и не только в нашей стране. Во всей Южной Америке к команде теперь пристальное внимание – все ждут, кого еще клуб может подписать. Но говорят о нем только в положительном ключе. Особенно, в Аргентине.