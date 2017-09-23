Ригони: «Во всей Южной Америке к «Зениту» пристальное внимание»

Хватит лаять, лучше бы радовались что российский клуб обретает ещё большую популярность, это ли не причина показывать хорошие результаты, выступать достойно и двигать вперёд уровнь российского чемпионата ? Что вы хотите , чтобы все клубы были народными ? Имппорто-замещёнными ? Так это не получится снизу , неужели вы не понимаете ? Постепенно российские игроки улучшаются , яркий пример Кокорин и Кузяев которые успешно конкурируют с Паредесом и Дриуси
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметил, что в Южной Америке футбольные болельщики пристально следят за сине-бело-голубыми. Также хавбек выразил надежду, что все аргентинцы из петербургской команды в ближайшее время будут вызываться в сборную.
– Представьте: петербургская пятерка оказалась в сборной Аргентины на ЧМ-2018. Реально?
– Все может быть. Пока только трое из нас вызывались в сборную – Краневиттер, Паредес и я. Думаю, Дриусси осталось забить еще пару мячей, и он тоже получит вызов!
– «Зенит» стал популярнее в Аргентине?
– Да, и не только в нашей стране. Во всей Южной Америке к команде теперь пристальное внимание – все ждут, кого еще клуб может подписать. Но говорят о нем только в положительном ключе. Особенно, в Аргентине.