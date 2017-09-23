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    Бубнов: «Осечка «Спартака» в матче с «Анжи» приведет к огромному числу вопросов к Каррере»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Анжи». Встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «На турнирное положение «Спартака» влияет, что в гостях и дома – это две разные команды. Красно-белые ни разу не выиграли на выезде, огромные потери очков. В текущей ситуации осечка с «Анжи» приведет к огромному числу вопросов к Каррере и команде.

    У обеих команд большие проблемы в обороне, но у красно-белых сильнее группа атаки. Намного. «Анжи» будет играть вторым номером – у них нет другого выхода. Хотя я не уверен, что они умеют качественно закрываться. Все-таки по пропущенным мячам «Анжи» – худшая команда лиги.

    Важно, будет играть Промес или нет. Он определяет игру и результат «Спартака». Его отличная игра позволила «Спартаку» легко пройти «Кубань» в Кубке», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.09.2017 09:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 15:39

      Что за мандраж? В Спартаке даже ,, Месси ,,есть ( Давыдов). Если такими квадратными глазами на Анжи смотреть, то с Ливером лучше вообще из раздевалки не выходить.

      0
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      Рейтинг: +86

      cent58 23 сентября 2017, 13:41

      Какая осечка ! - анжуйцы вообще никакие , осечка очень больная будет с Ливерпулем и далее по списку.

      2
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      Рейтинг: +223

      niko5 23 сентября 2017, 12:01

      Эти специалисты уже за.бали своим нытьем!!Нет у Спартака никаких проблем и хватит трындеть по этому поводу!!Сам бы шел и тренеровал раз такой умный!!,чем слюни распускать!!!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2017, 11:30

      бубен может хватит трындеть одно и тоже перед каждым матчем отвяжись на пол года от нашей команды займись разборками анжи

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 сентября 2017, 11:18

      Если команда опять сольет игру-лично я сильно насчет того стоит ли вообще верить в такую команду.

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 сентября 2017, 10:23

      Без промеса будет нулевая ничья.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 сентября 2017, 09:42

      да какие к Каррере могут быть претензии, если эти упыри сливают концовки?

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > VVM1964 23 сентября 2017, 15:49

      я поначалу тоже так думал, но тут уж пользуется тем что есть+мы не знаем ситуацию внутри команды

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