Бубнов: «Осечка «Спартака» в матче с «Анжи» приведет к огромному числу вопросов к Каррере»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Анжи». Встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«На турнирное положение «Спартака» влияет, что в гостях и дома – это две разные команды. Красно-белые ни разу не выиграли на выезде, огромные потери очков. В текущей ситуации осечка с «Анжи» приведет к огромному числу вопросов к Каррере и команде.

У обеих команд большие проблемы в обороне, но у красно-белых сильнее группа атаки. Намного. «Анжи» будет играть вторым номером – у них нет другого выхода. Хотя я не уверен, что они умеют качественно закрываться. Все-таки по пропущенным мячам «Анжи» – худшая команда лиги.

Важно, будет играть Промес или нет. Он определяет игру и результат «Спартака». Его отличная игра позволила «Спартаку» легко пройти «Кубань» в Кубке», – заявил Бубнов.