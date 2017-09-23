Российская футболистка Карпова: «Валенсия» – невероятная команда. Рада быть здесь»

Валенсия - очень красивый город. Повезло девушке. Нет, иначе скажу - заслужила своими спортивными успехами.
Если повезет, пустит корни в Испании.
Как же хорошо, что хоть кто-то из футболистов уезжает в Европу.
Россиянка Надежда Карпова поделилась впечатлениями от перехода в «Валенсию». Напомним, футболистка, ранее выступавшая за «Чертаново», подписала с испанским клубом контракт на два года.
«Моя новая команда невероятная. Я очень рада быть здесь. Вперед, «Валенсия»!» – сообщила Карпова на своей странице в инстаграме.
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