Российская футболистка Карпова: «Валенсия» – невероятная команда. Рада быть здесь»

Россиянка Надежда Карпова поделилась впечатлениями от перехода в «Валенсию». Напомним, футболистка, ранее выступавшая за «Чертаново», подписала с испанским клубом контракт на два года.

«Моя новая команда невероятная. Я очень рада быть здесь. Вперед, «Валенсия»!» – сообщила Карпова на своей странице в инстаграме.