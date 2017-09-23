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    Российская футболистка Карпова: «Валенсия» – невероятная команда. Рада быть здесь»

    Россиянка Надежда Карпова поделилась впечатлениями от перехода в «Валенсию». Напомним, футболистка, ранее выступавшая за «Чертаново», подписала с испанским клубом контракт на два года.

    «Моя новая команда невероятная. Я очень рада быть здесь. Вперед, «Валенсия»!» – сообщила Карпова на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    23.09.2017 07:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 25 сентября 2017, 02:10

      Валенсия - очень красивый город. Повезло девушке. Нет, иначе скажу - заслужила своими спортивными успехами.
      Если повезет, пустит корни в Испании.
      Как же хорошо, что хоть кто-то из футболистов уезжает в Европу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 23 сентября 2017, 09:49

      Надежда Валерьевна ?? )))

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > сапёр75 23 сентября 2017, 10:11

      доча ?

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 сентября 2017, 08:19

      24 часа про неё везде пишут как будто зм выиграла

      0
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