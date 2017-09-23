Каррера: «В данный момент «Спартак» испытывает серьезное давление со всех сторон»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что не намерен применять ротацию в предстоящем поединке 11-го тура чемпионата России против «Анжи». Специалист отметил, что хочет побеждать в каждом матче.

– В кубковом матче против «Кубани» вы выставили основной состав. Стоит ли ожидать ротации в игре с «Анжи»?

– Я всегда стараюсь играть основным составом, потому что играю на победу. Кубок России – важный турнир. Он позволяет получить путевку в Лигу Европы. Поэтому в Краснодаре на поле вышли опытные футболисты, которым я отдал предпочтение.

Я считаю, что молодые игроки должны набирать игровую практику без особого давления. А в данный момент мы испытываем серьезное давление со всех сторон. В такой ситуации молодым было бы нелегко.

Напомним, матч «Спартак» – «Анжи» пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.