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    Каррера: «В данный момент «Спартак» испытывает серьезное давление со всех сторон»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что не намерен применять ротацию в предстоящем поединке 11-го тура чемпионата России против «Анжи». Специалист отметил, что хочет побеждать в каждом матче.

    – В кубковом матче против «Кубани» вы выставили основной состав. Стоит ли ожидать ротации в игре с «Анжи»?

    – Я всегда стараюсь играть основным составом, потому что играю на победу. Кубок России – важный турнир. Он позволяет получить путевку в Лигу Европы. Поэтому в Краснодаре на поле вышли опытные футболисты, которым я отдал предпочтение.

    Я считаю, что молодые игроки должны набирать игровую практику без особого давления. А в данный момент мы испытываем серьезное давление со всех сторон. В такой ситуации молодым было бы нелегко.

    Напомним, матч «Спартак» – «Анжи» пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.09.2017 07:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +86

      Dsergey 23 сентября 2017, 14:12

      Хотелось бы сегодня
      победы с крупным счётом, заждались.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 сентября 2017, 12:23

      Надеемся на достойную,содержательную а главное результативную игру!Состав позволяет выиграть и без Зе Луиша с Квинси.Так что верим в тебя Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 23 сентября 2017, 11:23

      Давление должно быть больше на тех у кого доходы больше! Но в Спартаке и молодежь прилично получает! Так что пусть по стараются преодолеть это и выступить на достойном уровне!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 11:01

      Одним словом НАРОДНАЯ КОМАНДА.

      2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 23 сентября 2017, 10:27

      Нервы свои собери в узду,
      Возглавил Спартак - не ахай,
      Выигрывай и посылай всех в п..ду,
      Проигрываешь - сам иди на х.й!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 сентября 2017, 10:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Соперник у пятачков уж очень серьезный...и классом выше...Вот макаронник и бздит, понимает что его ждет...

      -10
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Чикомас 23 сентября 2017, 10:28

      Бумеранга от быков не опасаешься, пророк?

      12
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 сентября 2017, 10:20

      Вышли-то опытные, а забивал один Промес. А сегодня его не будет. Вот задачка-то!

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 23 сентября 2017, 10:06

      Воздействие порождает противодействие, отвечай победами и недруги подавятся.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 сентября 2017, 09:54

      Со стороны болельщиков никакого давления, полная поддержка.

      15
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 сентября 2017, 09:28

      Спартак всю жизнь давят, да раздавить не могут, давилка слабая.

      13
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