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    Газзаев: «Игра резервистами в Кубке России – это в определенной степени разумный шаг»

    Известный специалист Валерий Газзаев выразил мнение, что клубы РФПЛ поступили разумно, применив в матчах 1/16 финала Кубка России ротацию состава.

    – Может, «Зениту», ЦСКА, «Краснодару», другим командам не стоило выпускать запасных в 1/16 финала Кубка?

    – Тут решение за тренером. С точки зрения тренерского штаба и руководства, это в определенной степени разумный шаг – игроки должны чувствовать себя частью коллектива. К сожалению, у запасных не всегда все получается – отсутствие игровой практики может вызвать неуверенность и привести к непредвиденным ошибкам. Резервисты далеко не всегда используют свой шанс.

    Подводя итог: неудачи «Зенита» и ЦСКА в отдельных матчах ни в коем случае не ставят под сомнение уровень и мастерство тренеров и игроков. Гораздо более показательны матчи в Европе – а там оба наших клуба добились побед. ЦСКА обыграл в гостях одну из сильнейших команд Европы. «Зенит» показал очень мощную игру против «Вардара», непростого соперника, который выбил из турнира «Фенербахче». А, положа руку на сердце, что было бы важнее для вышедшего в следующий раунд Кубка «Спартака» – победа над «Кубанью» или все-таки в Мариборе?..

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2017 06:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 октября 2017, 22:21

      "Что было бы важнее для вышедшего в следующий раунд Кубка «Спартака» – для вышедшего в следующий раунд Кубка «Спартака» – победа над «Кубанью» или все-таки в Мариборе?.." Всё таки победа над Кубанью была важнее, хотя победа в Мариборе была единовременно выгоднее.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 сентября 2017, 17:07

      я полностью согласен. Если бы ЦСКА был в середине таблицы и имел бы мало шансов в ЛЧ,то я бы не понял игру вторым составом. А так всё правильно..

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      Рейтинг: +53

      сашка0714 23 сентября 2017, 11:31

      Зажрались никто не хочет в лигу европы

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