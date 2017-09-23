Газзаев: «Игра резервистами в Кубке России – это в определенной степени разумный шаг»

Известный специалист Валерий Газзаев выразил мнение, что клубы РФПЛ поступили разумно, применив в матчах 1/16 финала Кубка России ротацию состава.

– Может, «Зениту», ЦСКА, «Краснодару», другим командам не стоило выпускать запасных в 1/16 финала Кубка?

– Тут решение за тренером. С точки зрения тренерского штаба и руководства, это в определенной степени разумный шаг – игроки должны чувствовать себя частью коллектива. К сожалению, у запасных не всегда все получается – отсутствие игровой практики может вызвать неуверенность и привести к непредвиденным ошибкам. Резервисты далеко не всегда используют свой шанс.

Подводя итог: неудачи «Зенита» и ЦСКА в отдельных матчах ни в коем случае не ставят под сомнение уровень и мастерство тренеров и игроков. Гораздо более показательны матчи в Европе – а там оба наших клуба добились побед. ЦСКА обыграл в гостях одну из сильнейших команд Европы. «Зенит» показал очень мощную игру против «Вардара», непростого соперника, который выбил из турнира «Фенербахче». А, положа руку на сердце, что было бы важнее для вышедшего в следующий раунд Кубка «Спартака» – победа над «Кубанью» или все-таки в Мариборе?..