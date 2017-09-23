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    Ригони: «На сегодня не считаю «Спартак» конкурентом в борьбе за титул»

    Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони оценил перспективы «Спартака» в текущем сезоне.

    – Когда Паредес переходил в «Зенит», его спросили, известно ли ему, кто самый принципиальный соперник. А вы в курсе?

    – Думаю, «Спартак».

    – Верно! «Спартак» сейчас отстает от на 11 очков. Считаете ли вы эту команду конкурентом в борьбе за титул?

    – На сегодня – нет. Нам сейчас стоит больше думать о ближайших преследователях – «Краснодаре», «Локомотиве». И вообще, все мысли о следующем сопернике – например, о матче с краснодарцами.

    – Согласны, чтобы «Зенит» выиграл чемпионат, а «Спартак» – Кубок России?

    – На самом деле, мы должны брать вообще все трофеи. Но из Кубка уже вылетели, так что теперь будем стараться победить в лиге, а также пройти как можно дальше в Лиге Европы.

    Напомним, команда Роберто Манчини выбыла из Кубка страны после поражения от петербургского «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2017 00:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2017, 11:49

      слаборазвитый дитя

      0
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      Рейтинг: +8025

      nik55 23 сентября 2017, 10:12

      Ригони----кто считает что ты игрок?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 23 сентября 2017, 07:16

      Глушаков: "На сегодня не считаю "Зенит" конкурентом в борьбе за кубок"

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 сентября 2017, 06:59

      Да просто молодой дурак с амбициями-кому какая разница ,что он вообще думает.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 сентября 2017, 06:37

      Ну тут и к галальке не ходи

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 сентября 2017, 06:19

      Герои Кубка России или аргентинские пальцы веером.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 23 сентября 2017, 06:00

      Вся надежда у них на Кокорина.

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 23 сентября 2017, 03:58

      Ну всё чемпионы мля!!!!!!!!!!!!! Дзюбе памятник ! Коксу улицу подарить. пущай с барин гоняет !!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +309

      MrSmit 23 сентября 2017, 03:01

      В прошлом сезоне тоже не считали, от маразматика Орлова до истерички Родимова, от Лодыркина до Плаческу...где вы-где вы?

      2
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > MrSmit 23 сентября 2017, 08:24

      Там где и должны быть . В ВЕРХУ ТАБЛИЦЫ!!!!!

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      Рейтинг: +38

      vodia_punk 23 сентября 2017, 02:37

      от на

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