слаборазвитый дитя
Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони оценил перспективы «Спартака» в текущем сезоне.
– Когда Паредес переходил в «Зенит», его спросили, известно ли ему, кто самый принципиальный соперник. А вы в курсе?
– Думаю, «Спартак».
– Верно! «Спартак» сейчас отстает от на 11 очков. Считаете ли вы эту команду конкурентом в борьбе за титул?
– На сегодня – нет. Нам сейчас стоит больше думать о ближайших преследователях – «Краснодаре», «Локомотиве». И вообще, все мысли о следующем сопернике – например, о матче с краснодарцами.
– Согласны, чтобы «Зенит» выиграл чемпионат, а «Спартак» – Кубок России?
– На самом деле, мы должны брать вообще все трофеи. Но из Кубка уже вылетели, так что теперь будем стараться победить в лиге, а также пройти как можно дальше в Лиге Европы.
Напомним, команда Роберто Манчини выбыла из Кубка страны после поражения от петербургского «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала.