Ригони: «На сегодня не считаю «Спартак» конкурентом в борьбе за титул»

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони оценил перспективы «Спартака» в текущем сезоне.

– Когда Паредес переходил в «Зенит», его спросили, известно ли ему, кто самый принципиальный соперник. А вы в курсе?

– Думаю, «Спартак».

– Верно! «Спартак» сейчас отстает от на 11 очков. Считаете ли вы эту команду конкурентом в борьбе за титул?

– На сегодня – нет. Нам сейчас стоит больше думать о ближайших преследователях – «Краснодаре», «Локомотиве». И вообще, все мысли о следующем сопернике – например, о матче с краснодарцами.

– Согласны, чтобы «Зенит» выиграл чемпионат, а «Спартак» – Кубок России?

– На самом деле, мы должны брать вообще все трофеи. Но из Кубка уже вылетели, так что теперь будем стараться победить в лиге, а также пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Напомним, команда Роберто Манчини выбыла из Кубка страны после поражения от петербургского «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала.