Бубнов: «Манчини пока не превзошел Луческу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил работу Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита». По словам специалиста, итальянец пока не превзошел своего предшественника Мирчу Луческу.

Напомним, румын покинул петербургский клуб по итогам прошлого сезона, выиграв с командой Суперкубок России.

«Манчини пока не превзошел Луческу. Матч с «Краснодаром» многое покажет», – сказал Бубнов.