Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Манчини пока не превзошел Луческу»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил работу Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита». По словам специалиста, итальянец пока не превзошел своего предшественника Мирчу Луческу.

    Напомним, румын покинул петербургский клуб по итогам прошлого сезона, выиграв с командой Суперкубок России.

    «Манчини пока не превзошел Луческу. Матч с «Краснодаром» многое покажет», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2017 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 сентября 2017, 10:23

      Луческо просто слили - с этим составом любой тренер поработал бы все покажет Еврокубок -пока рано говорить -а то вон с динамо что вышло -как бы и Манчини сплавлять не пришлось -у вас в команде интриги создавать мастаки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 сентября 2017, 00:01

      в краснодаре посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 22 сентября 2017, 23:02

      Ну "БУБЕН" как всегда сам полный "0" кинет говно из своей еботины, но оно не долетит, а у него останется и будет дальше вонять. БУБЕЕЕЕЕН! ты посмотри как игра преобразилась у Зенита после старичка-румынчика!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      DUHSANBE 22 сентября 2017, 22:52

      Бубнов хватит пиздет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 22 сентября 2017, 22:07

      По словам специалиста Бубнова.... СПЕЦИАЛИСт долбанный дает сравнения Луческу и Манчини. «Манчини пока не превзошел Луческу. Смотри на табло, СПЕЦИАЛИСт гребанный....
































































      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 сентября 2017, 21:19

      В защиту Луческу можно сказать, что он был гораздо более ограничен в выборе состава на игру, чем сейчас Манчини. Кто знает как сложилась бы его судьба в клубе, накупи он столько же игроков по своему желанию, как это позволили сделать итальянцу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2017, 19:50

      Конечно не превзошел,что один вечно ныл про судейство,что второй не отстает.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2017, 19:42

      как это не превзошел денег на новых игроков потрачено на порядок больше чем у Мистера значит превзошел, но был бы толк, пока не очень

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:24

      Да заткнулся бы, экс-перт.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11