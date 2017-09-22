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    Каррера: «Я доволен тем, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал продление контрактов с полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым.

    Напомним, Глушаков и Комбаров подписали новые соглашения, рассчитанные до 31 мая 2020 года.

    «Я доволен тем, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты. Денис – капитан команды, Дмитрий – один из ее лидеров, оба являются важными игроками для «Спартака», вносят огромный вклад. Повторюсь, я очень рад, что они подписали новые контракты», – сказал Каррера.

    Источник: ТАСС

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    22.09.2017 17:13
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 22 сентября 2017, 19:29

      а куда им деваться об мёртвые дрова а бабки нужны всем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 сентября 2017, 17:19

      а я не очень рад

      муть подняли
      контракты получили

      итальянца нагнули
      .

      -1
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