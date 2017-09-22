Каррера: «Я доволен тем, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал продление контрактов с полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым.

Напомним, Глушаков и Комбаров подписали новые соглашения, рассчитанные до 31 мая 2020 года.

«Я доволен тем, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты. Денис – капитан команды, Дмитрий – один из ее лидеров, оба являются важными игроками для «Спартака», вносят огромный вклад. Повторюсь, я очень рад, что они подписали новые контракты», – сказал Каррера.