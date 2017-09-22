Глушаков: «Счастлив играть в команде Старостиных»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от продления контракта с московской командой. Напомним, сегодня капитан красно-белых подписал новое соглашение до лета 2020 года.

«Счастлив играть в команде Старостиных», — написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

Глушаков выступает за «Спартак» с июля 2013 года. За это время он провел за 126 матчей и забил 16 голов.