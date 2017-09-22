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    Глушаков: «Счастлив играть в команде Старостиных»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от продления контракта с московской командой. Напомним, сегодня капитан красно-белых подписал новое соглашение до лета 2020 года.

    «Счастлив играть в команде Старостиных», — написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

    Глушаков выступает за «Спартак» с июля 2013 года. За это время он провел за 126 матчей и забил 16 голов.

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    Источник: Instagram

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    22.09.2017 15:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 сентября 2017, 20:51

      Денис! Каких Старостиных? Нынешние спартаковцы, да и некоторые другие товарисчи, не видят в своих клубах их славного прошлого. У них, как в мультике про Скруджа МакДака, только знаки американской "капусты" в глазах, а то и евро.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2017, 16:27

      Счастлив-но свой максимум не показываю.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 сентября 2017, 15:53

      ну видать нормально отсыпали

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 сентября 2017, 15:44

      Денег Федун подкинул и сразу счастлив ))

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 сентября 2017, 15:27

      ну если бы контракт не продлил , не написал бы так..))

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