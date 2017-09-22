Глушаков: «Счастлив играть в команде Старостиных»

Денис! Каких Старостиных? Нынешние спартаковцы, да и некоторые другие товарисчи, не видят в своих клубах их славного прошлого. У них, как в мультике про Скруджа МакДака, только знаки американской "капусты" в глазах, а то и евро.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от продления контракта с московской командой. Напомним, сегодня капитан красно-белых подписал новое соглашение до лета 2020 года.
«Счастлив играть в команде Старостиных», — написал Глушаков на своей странице в инстаграме.
Глушаков выступает за «Спартак» с июля 2013 года. За это время он провел за 126 матчей и забил 16 голов.
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