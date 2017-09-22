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    «Спартак» объявил о продлении контрактов с Комбаровым и Глушаковым

    Защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Денис Глушаков подписали со «Спартаком» новые соглашения. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Глушаков продлил контракт до 31 мая 2020 года. За московскую команду он играет с июля 2013 года, проведя за это время 126 матчей и забив 16 голов.

    Трудовой договор с Комбаровым также продлен до 31 мая 2020 года. Россиянин, являющийся воспитанником «Спартака», провел за красно-белых 232 игры и забил 26 мячей.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.09.2017 14:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 22 сентября 2017, 19:39

      комбарик ну ваще мёртвый а глушак хоть и старается но тоже шляпа техники ноль чутья ноль просто везёт иногда как всем дуракам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8025

      nik55 22 сентября 2017, 15:06

      зря

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 22 сентября 2017, 14:42

      Зачем???? Федун зачем?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > 4agaaa 22 сентября 2017, 15:04

      Комбаров с командой уже давно. Почти ветеран. И хороших игр с ним было уже немало... К примеру помню лига чемпионов, с Марселем на выезде. Матч выигран благодаря Диканю, который тащил все что посмели лететь в ворота, и Комбарову, который организовал победный мяч.

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 22 сентября 2017, 14:29

      А отступные там прописали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2017, 14:28

      Прикиньте мы знали об этом еще неделю назад.Лишь бы играли от всей Души.

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 сентября 2017, 14:22

      Ну нет у нас сейчас выбора! Не с кем больше договора подписывать и продлевать. Одна надежда на то что те кто имеются будут играть с полной самоотдачей.

      6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 сентября 2017, 14:18

      контракты продлили теперь на халяву не уйдут , продавайте зимой

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 сентября 2017, 14:18

      ООО "Ромашка" снова в действии?))

      -1
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      Рейтинг: +29

      Александр137 22 сентября 2017, 14:04

      Комбаров слабое звено, а контракты всё продлевают =(

      3
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