«Спартак» объявил о продлении контрактов с Комбаровым и Глушаковым

Защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Денис Глушаков подписали со «Спартаком» новые соглашения. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Глушаков продлил контракт до 31 мая 2020 года. За московскую команду он играет с июля 2013 года, проведя за это время 126 матчей и забив 16 голов.

Трудовой договор с Комбаровым также продлен до 31 мая 2020 года. Россиянин, являющийся воспитанником «Спартака», провел за красно-белых 232 игры и забил 26 мячей.