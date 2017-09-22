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    Фурсенко: «Результат матча в Кубке России был предопределен подготовкой к игре с «Краснодаром»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко назвал причины вылета сине-бело-голубых из Кубка России.

    Напомним, что в матче 1/16 финала турнира «Зенит» потерпел поражение от петербургского «Динамо» (2:3).

    «Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно. Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тысяч болельщиков, которые, конечно, гонят «Зенит» в атаку; но это влияет и на соперника, ребята из «Динамо» были мотивированы за гранью. Плюс такая неожиданность как удаление.

    В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат.

    Предстоящий матч с «Краснодаром» очень важен, потому что это ключевой соперник, нас разделяет всего три очка. Как говорят в таких случаях, будет матч за 6 очков. Мы готовимся, и во многом результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к играм с «Краснодаром» и «Реалом Сосьедад», – сказал Фурсенко.

    Источник: ТАСС

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    22.09.2017 14:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 22 сентября 2017, 22:34

      Фурсенко: «Новосельцев показал, что на него можно рассчитывать»..... Пойду блевану...

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 сентября 2017, 20:15

      Зенит и в квалификации Лиги Европы тем же оправдывался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 17:47

      как ловко он такими словами увернулся а попроще сказать не смог что миллионеры в штаны наложили

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 16:37

      Да,бомбардир Краснодар оставил ,а Сосьедад из фразы выкинул!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 22 сентября 2017, 15:38

      Краснодар выиграет.

      3
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > nikovitek 22 сентября 2017, 20:38

      Хорошо бы!

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 сентября 2017, 15:26

      Зачем же писать херню в заголовок,если Фурсенко не говорил такого?
      Из его фразы СОВСЕМ НЕ СЛЕДУЕТ,ЧТО ЗЕНИТ ПРОИГРАЛ ДИНАМО,ПОТОМУ ЧТО ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ С КРАСНОДАРОМ!!!!!
      Шоб у вас,щелкопёров, h.и на лбах повырастали)))

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 22 сентября 2017, 15:21

      Товарищ Фурсенко! Скажите пожалуйста, почему в команде до сих пор находятся Лодыгин, Новосельцев..... И кто нашел этого ПТУшника Капленко? Для того чтобы слитьться с Кубка Вы сделали это шоу. На хрена?

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > qwera 1969 22 сентября 2017, 20:42

      Ну почему же шоу? молодых показали-есть мол школа у зенита неплохая.На лодыгина интересно посмотреть - старается чудить ну а новосельцев фурсик вообще похвалиил!! Фурсенко сделает из них чемпионов не переживай!!!

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 22 сентября 2017, 15:04

      ну посмотрим что вы там приготовили

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 сентября 2017, 14:45

      Ну теперь обязаны обыграть Краснодар

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Tajik-za Zenit 22 сентября 2017, 14:50

      Краснодар как бы тоже не феерил с Томью ))))

      2
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