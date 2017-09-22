Фурсенко: «Результат матча в Кубке России был предопределен подготовкой к игре с «Краснодаром»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко назвал причины вылета сине-бело-голубых из Кубка России.

Напомним, что в матче 1/16 финала турнира «Зенит» потерпел поражение от петербургского «Динамо» (2:3).

«Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно. Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тысяч болельщиков, которые, конечно, гонят «Зенит» в атаку; но это влияет и на соперника, ребята из «Динамо» были мотивированы за гранью. Плюс такая неожиданность как удаление.

В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат.

Предстоящий матч с «Краснодаром» очень важен, потому что это ключевой соперник, нас разделяет всего три очка. Как говорят в таких случаях, будет матч за 6 очков. Мы готовимся, и во многом результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к играм с «Краснодаром» и «Реалом Сосьедад», – сказал Фурсенко.