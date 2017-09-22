Левандовски вспомнил пять голов в ворота «Вольфсбурга», забитые за девять минут

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вспомнил матч двухлетней давности против «Вольфсбурга», в котором он забил пять голов в ворота соперника за девять минут. Футболист рассчитывает повторить подобный успех в предстоящей сегодня встрече с этим же соперником.

«Я действительно вспоминаю это достаточно часто, потому что это был безумный день. То, что случилось тогда, я не в силах объяснить даже сейчас. Это были какие-то невероятные девять минут. Пять голов за такой короткий промежуток времени до этого никто не забивал — и я думаю, что в будущем так быстро это больше никогда не случится.

Конечно, я потом еще пересматривал все эти голы, поэтому они запечатлелись в моей памяти. В этой части игры мы действительно взвинтили темп, мы совсем не теряли мяч при построении атак. И навесы тоже следовали точно в центр. У меня тогда даже был еще один отличный шанс забить с пяти-шести метров. Но тогда мяч с линии ворот вынес один из защитников «волков». Видимо, должно было случиться так, чтобы было забито именно пять голов за девять минут.

Во время игры я не думал ни секунды о том, что происходило на поле. Я был сфокусирован на воротах соперника и даже и не понял, что все голы уложились в каких-то девять минут. Я был будто бы в каком-то другом мире, будто в трансе. После каждого гола я думал только: давай, играем дальше. И в последующие дни для меня это не было большой темой, мы играли каждый третий день, и в других играх я тоже забивал много голов», – вспомнил футболист.

Матч шестого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Вольфсбург» состоится в пятницу, 22 сентября, в 21:30 по московскому времени.