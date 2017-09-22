Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский положительно оценил работу арбитров матча «Зенита» с «Динамо» Спб

    Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский ответил на претензии главного тренера «Зенита» Роберто Манчини к работе бригады арбитров матча с «Динамо» (Санкт-Петербург) в рамках 1/16 финала Кубка России. Игра закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 2:3 в дополнительное время.

    – Не знаю, какие у него вопросы по судейству, поскольку конкретно он ничего не называет. А высказать мнение – это его право. Будем смотреть, изучать, будем разбираться.

    – У вас есть вопросы к арбитрам по этому матчу?

    – Оценка судейства – положительная.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2017 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:12

      Старичку пора на покой и не позориться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 22 сентября 2017, 17:37

      Удаление Мевли по движению один в один, как Шахова в матче со Спартаком! Но по поводу фола последней надежды, мне кажется Новосельцев успевал перекрыть движение и момент чисто на усмотрение судьи. По пенальти вопросов вообще нет 100%!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 сентября 2017, 15:43

      А это, батенька, прецедент. Значит, можно так Зенитку судить и в РФПЛ, и на своем поле. И нытье в качестве аргумента не принимается, будь добр, сеньор Манчини, конкретто и по эпизодам. Станет интересно далее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2017, 13:37

      оценка положительная так только тупой и слепой гудоский может ставить поэтому они все так и судят да он и сам такой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 12:58

      Пересмотрел эпизод с удалением.Игрок Динамо уходил от защитника - защитник задержал рукой нападающего - тот потерял скорость и решил упасть.По мойму чистое удаление(не за падение - мог и не падать ,а просто остановиться)а за задержку рукой!С пенальти в конце тоже всё ясно - защитник опаздывает и сносит игрока сзади.Манчини просто на эмоциях это сказал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > ZenitGunner 22 сентября 2017, 17:19

      Выход один на один - чистая красная -это и есть фол последней надежды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 22 сентября 2017, 12:01

      Ну конечно судье нужно было пеналь назначить чтобы прав не лишили ))))))))))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 22 сентября 2017, 11:45

      Да ладно !!!! Второй момент за неделю ,что с Тосно, что с Зенитом . Ирок заваливается красиво когда видит что ему до мяча первым не добратся.По мне так больше жёлтой там не было.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 22 сентября 2017, 11:42

      Что вам не понятно???
      Дело не в Манчини, а в арбитре Кукуяне и в его не квалифицированной работе на матче!
      Арбитр Кукуян провалил судейство и ПЕРЕЧЕРКНУЛ все старания Манчини и Зенита на успешный СПРАВЕДЛИВЫЙ результат!
      Арбитр Кукуян НАПАРТАЧИЛ по полной!
      Из-за этого Зенит и ПРОИГРАЛ и вылетел из розыгрыша Кубка.
      Там не было красной!
      Игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ!
      На повторе это ОТЛИЧНО видно!!!
      Мевля ДОТРОНУЛСЯ, а игрок Динамо НЫРНУЛ на газон!
      Арбитр Кукуян ГРУБО ошибся а пользу Динамо и ПРОТИВ Зенита!!!
      Как и в матче Спартака с Тосно ошибся арбитр Сельдяков и получил двойку за судейство!
      Там игрок Спартака СИМУЛИРОВАЛ, а здесь игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ!
      Обоим надо было показывать желтую за СИМУЛЯЦИЮ, но арбитры ошиблись и удалили!!!
      СКАНДАЛ!!!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67296

      portero > Popularov 22 сентября 2017, 19:17

      пиши покороче по-ста ! ну сколько можно!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11