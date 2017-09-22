Будогосский положительно оценил работу арбитров матча «Зенита» с «Динамо» Спб

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский ответил на претензии главного тренера «Зенита» Роберто Манчини к работе бригады арбитров матча с «Динамо» (Санкт-Петербург) в рамках 1/16 финала Кубка России. Игра закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 2:3 в дополнительное время.

– Не знаю, какие у него вопросы по судейству, поскольку конкретно он ничего не называет. А высказать мнение – это его право. Будем смотреть, изучать, будем разбираться.

– У вас есть вопросы к арбитрам по этому матчу?

– Оценка судейства – положительная.