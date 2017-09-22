Де Бьязи возглавил «Алавес»

Итальянец Джанни Де Бьязи назначен главным тренером «Алавеса». Стороны в ближайшее время подпишут контракт, который будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

Де Бьязи имеет опыт работы с «Моденой», «Брешией», «Удинезе», «Леванте» и «Торино». С 2011 по 2017 год возглавлял сборную Албании, выведя ее впервые в истории страны на чемпионат Европы.

В текущем сезоне «Алавес» после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда проиграла все матчи, не забив ни одного мяча.