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    Де Бьязи возглавил «Алавес»

    Итальянец Джанни Де Бьязи назначен главным тренером «Алавеса». Стороны в ближайшее время подпишут контракт, который будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

    Де Бьязи имеет опыт работы с «Моденой», «Брешией», «Удинезе», «Леванте» и «Торино». С 2011 по 2017 год возглавлял сборную Албании, выведя ее впервые в истории страны на чемпионат Европы.

    В текущем сезоне «Алавес» после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда проиграла все матчи, не забив ни одного мяча.

    Источник: AS

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    22.09.2017 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 сентября 2017, 10:04

      Классно, что при переходе из этой же статьи по ссылке на Алавес, тренер числиться бывший. Не халтурить, Бомбик)

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