Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Голкипер «Олимпийца» Анисимов о забитом пенальти: «Дважды удалось запутать соперников, раскачать их»

    Голкипер нижегородского «Олимпийца» Артур Анисимов не только удачно сыграл в матче 1/16 финала Кубка России против «Уфы» в воротах, но и реализовал победный удар с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти.

    «Это была моя первая встреча с командой Премьер-лиги. Да и Кубке России в первый раз прошел так далеко. Крутые эмоции, что тут скажешь! Спасибо ребятам. Они сегодня убивались на поле ради этой победы. Отдали ей все силы. И еще хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые так здорово поддерживали нас

    Пропустив гол на исходе основного времени, мы перед первым овертаймом собрались в круг и сказали, что будем играть до конца, будем верить в нашу победу. Было очень тяжело. Но мы подбадривали друг друга и довели дело до серии пенальти.

    Я пытался запутать соперников, раскачать их. И дважды мне это удалось. Сначала игрок «Уфы» пробил выше ворот, а удар другого парня я отразил чисто интуитивно.

    Когда сам подошел к «точке», то хотел пробить в правый угол, но в последний момент изменил решение и подсек мяч, пробив по центру ворот. Можно сказать, что я прочитал своего уфимского коллегу. Рад, что мой гол оказался победным», – приводит слова Анисимова пресс-служба клуба.

    Матча 1/16 финала Кубка России «Олимпиец» – «Уфа» закончился со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти хозяева поля были сильнее.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2017 06:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 13:02

      понятно что кубок клубам которые борются за чемпионство кубок не нужен,но почему он не нужен Уфе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 сентября 2017, 09:21

      Хороший вратарь у Олимпийца.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11