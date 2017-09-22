Голкипер «Олимпийца» Анисимов о забитом пенальти: «Дважды удалось запутать соперников, раскачать их»

Голкипер нижегородского «Олимпийца» Артур Анисимов не только удачно сыграл в матче 1/16 финала Кубка России против «Уфы» в воротах, но и реализовал победный удар с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти.

«Это была моя первая встреча с командой Премьер-лиги. Да и Кубке России в первый раз прошел так далеко. Крутые эмоции, что тут скажешь! Спасибо ребятам. Они сегодня убивались на поле ради этой победы. Отдали ей все силы. И еще хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые так здорово поддерживали нас

Пропустив гол на исходе основного времени, мы перед первым овертаймом собрались в круг и сказали, что будем играть до конца, будем верить в нашу победу. Было очень тяжело. Но мы подбадривали друг друга и довели дело до серии пенальти.

Я пытался запутать соперников, раскачать их. И дважды мне это удалось. Сначала игрок «Уфы» пробил выше ворот, а удар другого парня я отразил чисто интуитивно.

Когда сам подошел к «точке», то хотел пробить в правый угол, но в последний момент изменил решение и подсек мяч, пробив по центру ворот. Можно сказать, что я прочитал своего уфимского коллегу. Рад, что мой гол оказался победным», – приводит слова Анисимова пресс-служба клуба.

Матча 1/16 финала Кубка России «Олимпиец» – «Уфа» закончился со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти хозяева поля были сильнее.