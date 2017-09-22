Sports Illustrated: Роналду находится в лучшей физической форме среди всех спортсменов мира

Поржал с утра!!!!))))
Американский журнал Sports Illustrated назвал физическую подготовку нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшей в мире.
Испанское издание AS со ссылкой на источник сообщило о том, что при исследовании учитывались сила, скорость, выносливость, ловкость, гибкость и спортивные достижения за последний год.
Топ-10 списка Sports Illustrated:
1. Криштиану Роналду, нападающий «Реала»
2. ЛеБрон Джеймс, форвард «Кливленд Кавальерс» (баскетбол)
3. Роджер Федерер, тенисист
4. Мэт Фрэйзер, кроссфит-спортсмен
5. Джеймс Харрисон, лайнбекер «Питтсбург Стилерз» (американский футбол)
6. Оделл Бэкхем, ресивер «Нью-Йорк Джайентз» (американский футбол)
7. Рассел Уэстбрук, защитник «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол)
8. Уэйд ван Никерк, бегун на 200 и 400 метров
9. Конор Макгрегор, боец UFC
10. Джордан Барроуз, борец вольного стиля