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    Sports Illustrated: Роналду находится в лучшей физической форме среди всех спортсменов мира

    Американский журнал Sports Illustrated назвал физическую подготовку нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшей в мире.

    Испанское издание AS со ссылкой на источник сообщило о том, что при исследовании учитывались сила, скорость, выносливость, ловкость, гибкость и спортивные достижения за последний год.

    Топ-10 списка Sports Illustrated:

    1. Криштиану Роналду, нападающий «Реала»

    2. ЛеБрон Джеймс, форвард «Кливленд Кавальерс» (баскетбол)

    3. Роджер Федерер, тенисист

    4. Мэт Фрэйзер, кроссфит-спортсмен

    5. Джеймс Харрисон, лайнбекер «Питтсбург Стилерз» (американский футбол)

    6. Оделл Бэкхем, ресивер «Нью-Йорк Джайентз» (американский футбол)

    7. Рассел Уэстбрук, защитник «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол)

    8. Уэйд ван Никерк, бегун на 200 и 400 метров

    9. Конор Макгрегор, боец UFC

    10. Джордан Барроуз, борец вольного стиля

    Источник: AS

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    22.09.2017 01:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 22 сентября 2017, 07:16

      Поржал с утра!!!!))))

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 22 сентября 2017, 05:51

      Именно по этой причине он частенько на газоне,после незначительных толчков?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 22 сентября 2017, 04:28

      Против нашего деревенского физрука
      Слабоват слегка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 22 сентября 2017, 01:43

      Бетис продемонстрировал наглядно профпригодность "экпертов" американского спортиздания.

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