Sports Illustrated: Роналду находится в лучшей физической форме среди всех спортсменов мира

Американский журнал Sports Illustrated назвал физическую подготовку нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшей в мире.

Испанское издание AS со ссылкой на источник сообщило о том, что при исследовании учитывались сила, скорость, выносливость, ловкость, гибкость и спортивные достижения за последний год.

Топ-10 списка Sports Illustrated:

1. Криштиану Роналду, нападающий «Реала»

2. ЛеБрон Джеймс, форвард «Кливленд Кавальерс» (баскетбол)

3. Роджер Федерер, тенисист

4. Мэт Фрэйзер, кроссфит-спортсмен

5. Джеймс Харрисон, лайнбекер «Питтсбург Стилерз» (американский футбол)

6. Оделл Бэкхем, ресивер «Нью-Йорк Джайентз» (американский футбол)

7. Рассел Уэстбрук, защитник «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол)

8. Уэйд ван Никерк, бегун на 200 и 400 метров

9. Конор Макгрегор, боец UFC

10. Джордан Барроуз, борец вольного стиля