Полузащитник «Динамо»: «Удаление у «Зенита» помогло, но мы заслуженно выиграли»

Полузащитник петербургского «Динамо» Максим Рогов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Ощущения непередаваемые! Мы одержали победу! Конечно, удаление у «Зенита» (Мевля на 10-й минуте – прим. «Бомбардира») немножко помогло нам. Но все равно я считаю, что мы заслуженно выиграли. Атмосфера на стадионе сегодня была потрясающей. Я и многие наши ребята впервые играли при таком количестве зрителей. Много родственников, наших болельщиков было на трибунах. Спасибо им большое за поддержку. Слышали поддержку динамовских болельщиков. Наверное, это помогло нам победить.

Удивлен ли судейством? Считаю, все было по делу. И удаление, и пенальти. Не сказать, что я совсем удивлен. Что касается того, есть ли у нас шансы побороться за трофей после того, как вылетели многие клубы РФПЛ, то разговоры об этом идут. Посмотрим. Будем идти от игры к игре. В Хабаровске сыграем на победу.

Удивил ли соперник сегодня? Это «Зенит». Как он может чем-то не удивить? Сильная команда, европейского уровня. Но в первом тайме мы их переиграли. Во втором подустали», — сказал 31-летний хавбек.

Рогов является выпускником академии сине-бело-голубых.