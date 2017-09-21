Бубнов: «Эдер – хороший игрок, он начнет приносить пользу «Локомотиву»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Эдера. Бубнов отметил, что португальскому форварду необходимо время для адаптации.

«Я не думаю, что с приходом Эдера атака «Локомотива» стала более беззубой. Просто этому нападающему нужно время для того, чтобы адаптироваться к игре. В любом случае нужно его наигрывать. Это хороший игрок, и я думаю, что он начнет приносить пользу команде.

«Локомотив» находится в плотном графике, и где-то команде не хватает свежести, именно при позиционной атаке. В контратаки железнодорожники выходят хорошо — это у них наиграно. А вот в позиционных атаках возникают сложности», — заявил Бубнов.

Напомним, что Эдер перешел в «Локомотив» этим летом на правах аренды из «Лилля».