Девочка, которую Дзюба дергал за косички, записала видеообращение к футболисту

Дергал за косички, теперь ты любимый футболист. Делал больно - теперь люблю за это.
Девочка вряд ли додумалась бы до такого. Наверняка родители подсказали. Родители с детства приучают девочку терпеть боль и быть благодарной за это. Тьфу! Противно на это смотреть. Стокгольмский синдром какой-то.
Одного "спасибо" за футболку достаточно. А можно было вообще обойтись без благодарностей.
Шестилетняя Элина Николаева записала видеообращение к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.
Напомним, ранее пресс-служба петербургского клуба опубликовала ролик, где российский футболист в подтрибунном помещении перед матчем с «Уфой» дернул впереди стоящую девочку за хвостик, подставив тем самым мальчика, который находился сразу позади нее.
«Дзюба, зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай! Вот теперь ты мой самый любимый футболист. Спасибо за футболку. Я мечтаю, чтобы ты был самым лучшим футболистом в мире», – сказала девочка.
— Life | Спорт (@sport_lf) 21 сентября 2017 г.
«Дзюба, ай-ай-ай!» Рыжая девочка с косичками пожурила зенитовца за розыгрыш. Подробнее тут: https://t.co/Z7h7rCnQS1@zenit_spb #дзюба pic.twitter.com/GiIsz1NLcV