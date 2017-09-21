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    Девочка, которую Дзюба дергал за косички, записала видеообращение к футболисту

    Шестилетняя Элина Николаева записала видеообращение к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    Напомним, ранее пресс-служба петербургского клуба опубликовала ролик, где российский футболист в подтрибунном помещении перед матчем с «Уфой» дернул впереди стоящую девочку за хвостик, подставив тем самым мальчика, который находился сразу позади нее.

    «Дзюба, зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай! Вот теперь ты мой самый любимый футболист. Спасибо за футболку. Я мечтаю, чтобы ты был самым лучшим футболистом в мире», – сказала девочка.

    Источник: Life

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    21.09.2017 18:40
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 25 сентября 2017, 00:49

      Дергал за косички, теперь ты любимый футболист. Делал больно - теперь люблю за это.
      Девочка вряд ли додумалась бы до такого. Наверняка родители подсказали. Родители с детства приучают девочку терпеть боль и быть благодарной за это. Тьфу! Противно на это смотреть. Стокгольмский синдром какой-то.
      Одного "спасибо" за футболку достаточно. А можно было вообще обойтись без благодарностей.

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 22 сентября 2017, 14:37

      Да лучше пусть про детей пишут, чем про фанатов, которые друг друга режут или в очередное дтп попали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 сентября 2017, 12:49

      дзюбе наверное так приятно))

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 22 сентября 2017, 12:26

      мило)))

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 сентября 2017, 08:59

      «Я мечтаю, чтобы ты был самым лучшим футболистом в мире», – сказала девочка. Достойная подстава для Дзюбы)

      4
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 сентября 2017, 08:53

      Незатейливо, но миленько.

      Дети своей непосредственностью могут примирить болельщиков (за исключением тех, кого только могила исправит)

      4
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 21 сентября 2017, 20:15

      Мне с далекого краю на Дзюбу, но поступок весьма благородный для девочки, радость и любовь к футболисту и футболу с раннего детства!Родители молодцы и за видео, для каждой семьи это был бы праздник!

      6
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      Рейтинг: +11240

      alp > Marat...za...CSKA 21 сентября 2017, 20:43

      Дак это ж дочка Новосельцева

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > alp 21 сентября 2017, 20:46

      Не знал, но все равно для девочки приятно）

      2
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > Marat...za...CSKA 21 сентября 2017, 21:00

      Тебя аlр развёл, у него нет детей.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Silver 76 22 сентября 2017, 10:48

      В одном старом советском фильме был такой диалог в годы Гражданской войны:
      - Есаул! У вас дети есть?
      - Где-то есть... :-)))

      1
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      Рейтинг: +133

      Rtu 21 сентября 2017, 20:07

      Такие смешные ) Вот по этому Зенит самый популярный,прогрессирующий клуб) ещё больше коментов вы это хаваете,каждый ваш клиент это хайп) не под каким другим клубом в вы не льёте столько ) ЗЕНИТ ВПЕРЁД В 20 лучших клубов мира мы давно рвёмся в 10 ку !!!!

      0
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      Рейтинг: +133

      Rtu > Rtu 21 сентября 2017, 20:09

      Давайте говна ))) в ответ ) мне по хуй анти хайп) ебал вас в рот))) факт остаётся фактом )

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2017, 20:06

      конечно конечно когда ты вырастишь он уже будет мега футболистом в мире всего то мелочь осталось подождать

      1
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      Рейтинг: +381

      Portoz 21 сентября 2017, 20:02

      это что за новость бомжатская?

      0
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