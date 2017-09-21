Девочка, которую Дзюба дергал за косички, записала видеообращение к футболисту

Шестилетняя Элина Николаева записала видеообращение к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

Напомним, ранее пресс-служба петербургского клуба опубликовала ролик, где российский футболист в подтрибунном помещении перед матчем с «Уфой» дернул впереди стоящую девочку за хвостик, подставив тем самым мальчика, который находился сразу позади нее.

«Дзюба, зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай! Вот теперь ты мой самый любимый футболист. Спасибо за футболку. Я мечтаю, чтобы ты был самым лучшим футболистом в мире», – сказала девочка.