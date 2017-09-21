На матче петербургского «Динамо» и «Зенита» ожидается до 35 тысяч зрителей

Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом».

Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, на встрече ожидается до 35 тысяч зрителей, «Динамо» поддержат до 3 тысяч болельщиков.

«Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в черном; «Динамо» — в бело-синей форме, голкипер — в салатовом.

Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.