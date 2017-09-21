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    На матче петербургского «Динамо» и «Зенита» ожидается до 35 тысяч зрителей

    Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом».

    Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, на встрече ожидается до 35 тысяч зрителей, «Динамо» поддержат до 3 тысяч болельщиков.

    «Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в черном; «Динамо» — в бело-синей форме, голкипер — в салатовом.

    Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.09.2017 14:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 сентября 2017, 20:49

      Ну и где вы ,газовые вонючки?
      C Динамо М 0-0 ,а щас ваапще пипец 0-2 !!!
      Это я про экстрасенсов )))))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 сентября 2017, 19:23

      А что фанов С-Пб Динамо вообще не существует?
      Где ваша поддержка?
      А то ,,бакланы,, задолбали уже )))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > alex1951 21 сентября 2017, 19:31

      ну так их на стадионе и заклюют, если появятся

      откуда им бы? клуб реанимировали первый год в ФНЛ

      0
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      ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 > BAIv 22 сентября 2017, 01:05

      я ходил на стадион, поддерживал именно Динамо, так как раньше играл в юниорской команде этого клуба)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > acor94 22 сентября 2017, 10:15

      за спартак в Питере больше болельщиков чем за свое динамо

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 21 сентября 2017, 18:07

      Очень круто!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2017, 17:18

      могли бы и на Петровиче сыграть там и 20 тыс хватило бы

      -2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 21 сентября 2017, 16:34

      Как в советские времена когда на дерби до 100 тыс приходили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 14:57

      Хорошая посещаемость для кубка и клупа ФНЛ.

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 сентября 2017, 14:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Экстрасенсы ,в один голос заявляют - быть беде!
      А другие экстрасенсы заявляют - быть празднику!
      Стали голосовать и выяснилось ,что традицию нарушать нельзя : Зениту беда!
      Динамо праздник!

      -4
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      Рейтинг: +67295

      portero > SapogSpb 21 сентября 2017, 16:21

      он просто за спартак болеет
      и наверное еще в школе учится

      2
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      Рейтинг: +588

      Sergil > alex1951 21 сентября 2017, 17:19

      Боже, не думал что у московского Динамо еще остались болельщики. Думал повымерли все еще в ФНЛ =)

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 23 сентября 2017, 12:52

      а ведь эк стра сенсы оказались правы!
      а бакланы вылили на правду-матку
      свои газо-ванючачьи помои! )))))))
      а в итоге ....сами на себя...
      ps никогда не сри....какайте против ветра,раньше подумайте,где и на кого собрались какать))))

      -1
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