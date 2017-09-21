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    Месси в 5 турах Примеры забил столько же голов, сколько весь «Реал»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси записал на свой счет девять голов в пяти стартовых турах чемпионата Испании.

    Аргентинский форвард оформил покер в матче с «Эйбаром» (6:1), хет-трик – в поединке с «Эспаньолом» (5:0) и дубль – во встрече с «Алавесом» (2:0).

    Стоит отметить, что такое же количество голов на старте сезона забили все игроки «Реала».

    На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая идущий на седьмой позиции «Реал» на семь очков.

    Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 12:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 21 сентября 2017, 14:57

      мощь
      .

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 сентября 2017, 13:29

      ))))))))))))))))))))))))получается я вчера забил на тренировке больше месси, барселоны и реала)))

      -2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Lev Aleks 21 сентября 2017, 13:54

      конечно ты великий... в своих снах.. а когда просыпаешься то плачешь..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > кошмарик 21 сентября 2017, 13:56

      ту кури поменьше, херню несёшь всякую

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Lev Aleks 21 сентября 2017, 13:58

      куришь походу ты.. вот и мерещится тебе что ты великий..а на самом деле перхоть..

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 сентября 2017, 13:18

      не дай боже травма и тогда барса сразу превратится в середняка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > серега кашин 21 сентября 2017, 14:35

      припомни травмы то, игрок стабилен

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 21 сентября 2017, 13:05

      Если судить по статье, то Месси это и есть команда., а если честно Месси в этом сезоне очень хорош, с уходом Неймара думал Дембеле как то что-то сделает но он слёг , и настала очередь Месси что он что показал, Молодец!

      6
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 21 сентября 2017, 13:02

      На то он и Месси!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > chempion_cska 21 сентября 2017, 13:49

      Не от кого не зависит..
      Все уходят приходят, а Месси какой есть такой есть)

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 13:01

      "Браво" выпускающему редактору!!... Толково замутил провокационный тему!!..
      Теперь болелы навтыкают друг другу шикарных аргументов!!...))

      2
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > insider_retro 21 сентября 2017, 13:07

      А в чём провокация? Это статистика на определённый отрезок. Скорее, повод порадоваться за талант Месси и задуматься Зидану и игрокам "Реала", чтобы изменить ситуацию. А глупым людям и этой новости не нужно, чтобы где угодно развести бессмысленный холивар.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gerecht165 21 сентября 2017, 13:09

      Просто традиционно болельщики двух испанских грандов неоднозначно относятся к сравнениям команд и их лидеров!! А тут такой замес!!...

      0
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gerecht165 21 сентября 2017, 13:12

      Холивар-то, может и бессмысленный, но Вы на него повелись, да ещё так эмоционально...) Да с таким умным видом....)

      -1
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > insider_retro 21 сентября 2017, 13:18

      Уважаемый, каждый видит ровно то, что хочет увидеть. В остальном - более без комментариев.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gerecht165 22 сентября 2017, 23:25

      Чем вызван негатив? Ник заявлен мощный, но что-то не соответствует... Может перекинемся парой слов и расставим точки...

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      Рейтинг: +979

      directorpg 21 сентября 2017, 12:59

      Месси - есть Месси.

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