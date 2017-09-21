Месси в 5 турах Примеры забил столько же голов, сколько весь «Реал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси записал на свой счет девять голов в пяти стартовых турах чемпионата Испании.

Аргентинский форвард оформил покер в матче с «Эйбаром» (6:1), хет-трик – в поединке с «Эспаньолом» (5:0) и дубль – во встрече с «Алавесом» (2:0).

Стоит отметить, что такое же количество голов на старте сезона забили все игроки «Реала».

На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая идущий на седьмой позиции «Реал» на семь очков.

Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!