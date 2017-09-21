Симеоне рад, что финал Лиги чемпионов пройдет на новом стадионе «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рад, что финал Лиги чемпионов-2019 пройдет на новой арене мадридского клуба «Ванда Метрополитано».

«Финал Лиги чемпионов-2019 на «Ванда Метрополитано» – это важный шаг вперед для всего клуба. Я очень рассчитываю, что мы сможем, что называется, поддержать почин на поле и сыграть в решающем матче у себя дома», – заявил Симеоне.

В текущем сезоне «Атлетико» после пяти туров занимает третью строчку в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.