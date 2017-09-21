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    Альшин: «Прошли хорошую команду: ЦСКА есть ЦСКА»

    Полузащитник курского «Авангарда» Ильнур Альшин остался доволен победой над ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России. По его словам, не принижает ранга этой победы даже на половину резервный состав столичного клуба.

    «Конечно, эмоции сейчас только положительные. Прошли хорошую команду: ЦСКА есть ЦСКА, несмотря на то что в их составе в этом матче было много молодых ребят. Думаю, игра получилась интересная, зрелищная, с голевыми моментами.

    Тяжело было то, что отыграли 120 минут, но главное – мы выиграли и порадовали своих болельщиков. Сегодня в Курске был праздник, и я поздравляю весь город с этой победой!» – сказал Альшин.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Авангард» – ЦСКА завершился в дополнительное время со счетом 1:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 10:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 21 сентября 2017, 22:04

      Вот только не надо ляля, и так ясно, что матч спецом слили. Тут еще и про зрелищную игру было слово? Игра настолько зрелищная, что заснуть можно))

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2017, 21:54

      И мы рады,что вы рады..

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 21 сентября 2017, 19:41

      С победой вас! Не нужна была победа ЦСКА, первым делом ЕВРО и Премьер. Удачи вам в кубке, от души.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 сентября 2017, 17:55

      Пришли-и молодцы. А прошли потому, что вам нужнее. По любому удачи вам.

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      Рейтинг: +195

      Colonist 21 сентября 2017, 14:30

      Деклассировали...:)

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 21 сентября 2017, 12:58

      Сделай фото и повесь в рамочку, чтоб гордиться всю свою жизнь! Случайно не клянчил футболку у кого-нибудь из игроков ЦСКА????

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