Альшин: «Прошли хорошую команду: ЦСКА есть ЦСКА»

Полузащитник курского «Авангарда» Ильнур Альшин остался доволен победой над ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России. По его словам, не принижает ранга этой победы даже на половину резервный состав столичного клуба.

«Конечно, эмоции сейчас только положительные. Прошли хорошую команду: ЦСКА есть ЦСКА, несмотря на то что в их составе в этом матче было много молодых ребят. Думаю, игра получилась интересная, зрелищная, с голевыми моментами.

Тяжело было то, что отыграли 120 минут, но главное – мы выиграли и порадовали своих болельщиков. Сегодня в Курске был праздник, и я поздравляю весь город с этой победой!» – сказал Альшин.

Матч 1/16 финала Кубка России «Авангард» – ЦСКА завершился в дополнительное время со счетом 1:0.