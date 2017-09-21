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    Врач сборной России не ждет появление Ари на поле раньше ноября

    Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов считает, что форвард «Локомотива» Ари сможет выйти на поле не раньше ноября. Футболист получил травму 21 июля в матче второго тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (3:1).

    – Ари получил травму летом, но планирует уже в октябре начать тренироваться в общей группе. Как это возможно и следует ли ожидать выхода игроков после «крестов» ранее, чем через полгода?

    – Все же ждать его на поле стоит не раньше ноября, но действительно срок очень маленький с точки зрения классических канонов. Но его случай далеко не первый – сразу вспоминаются Дима Тарасов, известный баскетболист Антон Понкрашов, поляк Милик, которые были в общих группах уже через 3-3,5 месяца после операций. Это и мастерство хирурга, и самоотверженный труд самих спортсменов. Поверьте, выполнять необходимый объем работы при восстановлении сможет далеко не каждый человек. При этом ускоренный протокол реабилитации применяется, только если спортсмен к нему готов. В противном случае сроки восстановления стандартные 6 месяцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2017 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 сентября 2017, 11:20

      Ари не хватает и очень сильно. Когда уже Чорлука объявится?

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