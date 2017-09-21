«Реал» не забил в домашнем матче Примеры впервые за шесть лет

Мадридский «Реал» в матче пятого тура испанской Примеры проиграл «Бетису» (0:1). Этот матч стал первым для «сливочных» с 2 апреля 2011 года, когда команда не сумела в рамках чемпионата поразить ворота соперника на «Сантьяго Бернабеу».

Шесть лет назад сумел сохраниться на замке хиконский «Спортинг», который тогда также одержал минимальную победу.

В турнирной таблице текущего сезона отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» стало исчисляться семью очками.