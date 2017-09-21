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    «Реал» не забил в домашнем матче Примеры впервые за шесть лет

    Мадридский «Реал» в матче пятого тура испанской Примеры проиграл «Бетису» (0:1). Этот матч стал первым для «сливочных» с 2 апреля 2011 года, когда команда не сумела в рамках чемпионата поразить ворота соперника на «Сантьяго Бернабеу».

    Шесть лет назад сумел сохраниться на замке хиконский «Спортинг», который тогда также одержал минимальную победу.

    В турнирной таблице текущего сезона отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» стало исчисляться семью очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 01:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +906

      Football06 21 сентября 2017, 10:01

      12 тур. Испания. Примера.
      Барселона 4-0 Реал , а это не считается? Проходил матч на Сантьяго-Бернабео, 21 октября 2015 года, а написано что 6 лет типо

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Football06 21 сентября 2017, 10:15

      Лови лайкос! красава что вспомнил.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 сентября 2017, 09:04

      Молодец Бетис!

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 сентября 2017, 07:00

      ну а чего они хотели? никого не покупать и играть одним составом третий год... почти как ЦСКА уже

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