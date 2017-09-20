Попов: «Никаких разногласий внутри «Спартака» нет»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов после матча 1/16 финала Кубка России против краснодарской «Кубани» (2:0) рассказал о том, есть ли внутри красно-белого стана какие-то разногласия.

– Состоялось ли собрание после матча с «Тосно», чем оно закончилось?

– Это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в два мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки «Спартака» – на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и все будет хорошо.

– После матча с «Тосно» поступала информация, что у команды есть разногласия с тренером...

– Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством. Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.

– Чего «Спартаку» не хватает, чтобы побеждать?

– Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чем именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.

– Насколько тяжело будет вернуться в верхнюю часть чемпионата?

– Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Все возможно, любая команда будет терять очки.