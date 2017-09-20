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    Попов: «Никаких разногласий внутри «Спартака» нет»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов после матча 1/16 финала Кубка России против краснодарской «Кубани» (2:0) рассказал о том, есть ли внутри красно-белого стана какие-то разногласия.

    – Состоялось ли собрание после матча с «Тосно», чем оно закончилось?

    – Это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в два мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки «Спартака» – на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и все будет хорошо.

    – После матча с «Тосно» поступала информация, что у команды есть разногласия с тренером...

    – Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством. Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.

    – Чего «Спартаку» не хватает, чтобы побеждать?

    – Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чем именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.

    – Насколько тяжело будет вернуться в верхнюю часть чемпионата?

    – Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Все возможно, любая команда будет терять очки.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.09.2017 23:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 09:38

      Конечно нет, ведь саму СуперКубань обыграли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 21 сентября 2017, 08:14

      Попов: "Я не знаю какие со мной психологические проблемы. Но какие то есть. Психологу виднее". Нет слов. Детский садик "Ромашка"

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2017, 06:54

      Выигрывайте и дальше.

      0
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