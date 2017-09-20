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    Селихов – о микроклимате в «Спартаке»: «Мы уже все утрясли»

    Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов сообщил общественности после матча 1/16 финала Кубка России против краснодарской «Кубани» (2:0), что проблем с микроклиматом внутри красно-белых больше нет.

    – Сейчас много разговоров о микроклимате в «Спартаке». Было ли у вас какое-то комсомольское собрание в команде после игры с «Тосно»?

    – Я думаю, мы все уже утрясли в команде. Нам помогут только победы, и тогда все будет нормально.

    – Насколько в «Спартаке» верят в то, что команда сможет подняться наверх?

    – Наверх можно подняться, и мы будем это делать. «Спартак» всегда рассчитывает на самое высокое место.

    – Был в раздевалке разговор с тренером?

    – Разговор был какой – все друг друга поблагодарили за победу, похлопали и все.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.09.2017 22:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2017, 06:46

      И это все хорошо.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 22:49

      То, что было, дало встряску для будущего, которое надо творить головой и ногами, а не мечтать о высоких материях!!.. Раз утряслось, значит вперёд, к свершениям и победам!!..))

      "Секрет перемен состоит в том, чтобы сосредоточиться на создании нового, а не на борьбе со старым!.." (Сократ)

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