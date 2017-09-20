Селихов – о микроклимате в «Спартаке»: «Мы уже все утрясли»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов сообщил общественности после матча 1/16 финала Кубка России против краснодарской «Кубани» (2:0), что проблем с микроклиматом внутри красно-белых больше нет.

– Сейчас много разговоров о микроклимате в «Спартаке». Было ли у вас какое-то комсомольское собрание в команде после игры с «Тосно»?

– Я думаю, мы все уже утрясли в команде. Нам помогут только победы, и тогда все будет нормально.

– Насколько в «Спартаке» верят в то, что команда сможет подняться наверх?

– Наверх можно подняться, и мы будем это делать. «Спартак» всегда рассчитывает на самое высокое место.

– Был в раздевалке разговор с тренером?

– Разговор был какой – все друг друга поблагодарили за победу, похлопали и все.