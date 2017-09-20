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    Кафельников: «Победа «Спартака» в Кубке – это несерьезно. Нужен разгром «Ливерпуля»

    Известный болельщик московского «Спартака», олимпийский чемпион 2000 года по теннису в одиночном разряде Евгений Кафельников после матча красно-белых в 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0) заявил, что рассчитывает на уверенную победу красно-белых в ближайшем матче Лиги чемпионов.

    – «Спартак» хоть немного реабилитировался за последние результаты?

    – Перед кем?

    – Перед болельщиками.

    – Хм. Ну если вы считаете эту победу реабилитацией – ваше право. Разве можно было ожидать другого результата?

    – «Спартак» в последнее время, согласитесь, удивляет.

    – Слушайте, если еще не обыгрывать таких неходячих, как «Кубань», я не знаю, о чем вообще тогда можно говорить!

    – Значит, у «Спартака» перед вами по-прежнему должок?

    – Красно-белые реабилитируются, если во вторник в 23.45 я увижу на табло счет 3:0 в пользу моей команды после игры Лиги чемпионов с «Ливерпулем» Вот тогда я скажу, что «Спартак» исправился за последние результаты. А 2:0 в Краснодаре – это несерьезно, извините.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2017 22:27
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 сентября 2017, 11:39

      никакого разгрома не будет...достойно бы сыграть... надеемся и верим

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 сентября 2017, 17:08

      Ещё один "специалист" нашёлся! Лучше бы не озабочивался судьбой футбольной команды, а серьёзно занялся судьбой собственной дочери! "Спартак", всего-то, футбольная команда, которых в мире огромное количество и которая служит только для развлечения народа и набивания собственных кошельков. Сегодня они чемпионы, а завтра... Это - спорт. А дочь - часть тебя до конца твоей жизни, твоя опора до самой смерти. Дай бог, если твоей.

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 21 сентября 2017, 17:24

      Для нас сейчас 0-0 это будет разгром

      -1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 21 сентября 2017, 13:30

      шутник!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 сентября 2017, 12:30

      - Женя, а ты про защитную линию "Спартака" забыл или "забил" !???, какие 3:0???...ничья - это счастье!!!...вот увидете!, ставлю 1% на чудеса)

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 21 сентября 2017, 12:05

      Промеса не будет,будет 0:3

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 сентября 2017, 09:42

      Как говаривал Шариков: в очередь, сукины дети, в очередь.

      12
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 сентября 2017, 09:29

      Кафель конечно максималист, типа сам всех 6-0 выносил во всех сетах, но настрой и ожидания правильные.

      10
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      Рейтинг: +5444

      Приус 21 сентября 2017, 09:16

      Реабилитация - не тот термин, Спартак должен вернуть злую, постоянную борьбу в каждом единоборстве, прошлогодний победный голод и игра наладится сама-собой и результат будет нужный.

      11
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 сентября 2017, 08:57

      Надеюсь, с разгильдяйством покончено, теперь так-же спокойно и без напряга вынести анжуйцев, а потом драка с Ливером насмерть, у него сейчас проблем даже больше, чем у нас.

      11
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Одинокий волк Маквейд 21 сентября 2017, 09:33

      Надеюсь. Но после Рубина также надеялись но что то на том и закончилось.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > SPARTAK 85 21 сентября 2017, 10:20

      И я надеюсь, не зря в Тарасовке толковище было, не наступят на те же грабли

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