Кафельников: «Победа «Спартака» в Кубке – это несерьезно. Нужен разгром «Ливерпуля»

Известный болельщик московского «Спартака», олимпийский чемпион 2000 года по теннису в одиночном разряде Евгений Кафельников после матча красно-белых в 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0) заявил, что рассчитывает на уверенную победу красно-белых в ближайшем матче Лиги чемпионов.

– «Спартак» хоть немного реабилитировался за последние результаты?

– Перед кем?

– Перед болельщиками.

– Хм. Ну если вы считаете эту победу реабилитацией – ваше право. Разве можно было ожидать другого результата?

– «Спартак» в последнее время, согласитесь, удивляет.

– Слушайте, если еще не обыгрывать таких неходячих, как «Кубань», я не знаю, о чем вообще тогда можно говорить!

– Значит, у «Спартака» перед вами по-прежнему должок?

– Красно-белые реабилитируются, если во вторник в 23.45 я увижу на табло счет 3:0 в пользу моей команды после игры Лиги чемпионов с «Ливерпулем» Вот тогда я скажу, что «Спартак» исправился за последние результаты. А 2:0 в Краснодаре – это несерьезно, извините.