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    Операция Панченко прошла успешно

    Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко, получивший травму колена в матче десятого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1), был успешно прооперирован в одной из римских клиник. Об этом сообщила в социальной сети супруга спортсмена.

    «Операция прошла успешно. Слава Богу. Все страшное прошло, и большая работа по восстановлению впереди. Всем спасибо за поддержку и добрые слова в адрес Кирилла», – написала Панченко в Instagram.

    Реабилитация форварда должна занять порядка шести месяцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 22:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 сентября 2017, 00:16

      Видимо не той дорогой пошёл Кирюха. Жаль..

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 сентября 2017, 10:10

      Здоровья!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2017, 06:44

      Хороший игрок лично мне нравиться.Скорейшего восстановления ,ну и .главное удачи

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 сентября 2017, 00:19

      Здоровья, Кирилл! За кого бы ты не играл!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      seamanguard 20 сентября 2017, 23:16

      Вперед Динамовец, мы с тобой!

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 сентября 2017, 22:50

      Желаем Кириллу скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ и возвращения в строй!
      Какая-то эпидемия травм навалилась на наших игроков и все с коленом!
      И все серьёзные!
      Игроки вынуждены пропускать половину сезона.
      Надо бы тренерам всех команд обратить на это внимание своих игроков и провести профилактические меры, чтобы впредь они не случались!
      Надо игрокам внимательно смотреть по сторонам и видеть, как набегает соперник и его намерения!
      Не всегда надо идти в жесткий стык, в некоторых случаях он НЕ ОПРАВДАН!
      Пусть лучше мяч выйдет за пределы поля, чем получать травму в попытке сохранить мяч в игре.
      Два раза можно проскочить, а на третий получить травму.
      Очень жаль что Кирилл Панченко получил травму и выбыл на длительный срок!
      Желаем Кириллу скорейшего выздоровления! Поправляйся, укрепляйся ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 22:27

      Реабилитируйся, Кирилл, восстанавливайся, но не залёживайся!!!...
      Без тебя парняги в Кубке 120 минут отбегали бездарно, посыпали голову пеплом и бесславно уехали... Здоровья!!..

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