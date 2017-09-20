Операция Панченко прошла успешно

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко, получивший травму колена в матче десятого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1), был успешно прооперирован в одной из римских клиник. Об этом сообщила в социальной сети супруга спортсмена.

«Операция прошла успешно. Слава Богу. Все страшное прошло, и большая работа по восстановлению впереди. Всем спасибо за поддержку и добрые слова в адрес Кирилла», – написала Панченко в Instagram.

Реабилитация форварда должна занять порядка шести месяцев.